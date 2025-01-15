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В Молдавии ищут адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром" - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В Молдавии ищут адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром"
В Молдавии ищут адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром" - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Молдавии ищут адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром"
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Молдавия ищет адвокатов, которые помогут обратиться в суд из-за прекращения "Газпромом" поставок газа в республику. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:16+0300
2025-01-15T15:16+0300
политика
молдавия
газпром
европа
суд
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КИШИНЕВ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Молдавия ищет адвокатов, которые помогут обратиться в суд из-за прекращения "Газпромом" поставок газа в республику. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа. "Правительство находится в процессе составления списка потенциальных адвокатов, которые смогут помочь Молдавии в этом процессе, а также в процессе возврата энергетических активов, тем или иным образом присвоенных Россией", - заявил Речан журналистам, отвечая на вопрос, почему правительство не подает в суд на "Газпром". В конце декабря Речан поручил министерству юстиции подготовить изменения в законодательство о национализации некоторых стратегических предприятий. Он не уточнил, о каких объектах идет речь, однако заявление было сделано в контексте обсуждения энергокризиса, поэтому ряд политиков предположил, что речь может идти о компании "Молдовагаз". Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.
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молдавия, газпром, европа, суд
Политика, МОЛДАВИЯ, Газпром, ЕВРОПА, суд
15:16 15.01.2025
 
В Молдавии ищут адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром"

Речан: кабмин Молдавии ищет адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Молдавия ищет адвокатов, которые помогут обратиться в суд из-за прекращения "Газпромом" поставок газа в республику.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа.
"Правительство находится в процессе составления списка потенциальных адвокатов, которые смогут помочь Молдавии в этом процессе, а также в процессе возврата энергетических активов, тем или иным образом присвоенных Россией", - заявил Речан журналистам, отвечая на вопрос, почему правительство не подает в суд на "Газпром".
В конце декабря Речан поручил министерству юстиции подготовить изменения в законодательство о национализации некоторых стратегических предприятий. Он не уточнил, о каких объектах идет речь, однако заявление было сделано в контексте обсуждения энергокризиса, поэтому ряд политиков предположил, что речь может идти о компании "Молдовагаз".
Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.
Майя Санду
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии
Вчера, 15:58
 
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