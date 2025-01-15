Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов
Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже выросло за прошлый год на 5,4 миллиона - до 35,1 миллиона, следует из сообщения торговой площадки. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:19+0300
2025-01-15T15:19+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/73/841467397_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ab6ac24078d2ab709b03e950d232672.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже выросло за прошлый год на 5,4 миллиона - до 35,1 миллиона, следует из сообщения торговой площадки. "Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 год увеличилось на 5,4 миллиона и достигло 35,1 миллиона, ими открыто более 64,3 миллиона счетов (плюс 12 миллиона за 2024 год). В 2024 году сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 миллиона человек (7,6 миллиона в 2023-м). Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 миллиона человек (3 миллиона в 2023-м)", - говорится в сообщении. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. В 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 триллиона рублей (плюс 18% по сравнению с 2023 годом), в том числе: в биржевые фонды – 570,6 миллиарда, в облигации – 859,3 миллиарда (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации), также оценили на бирже. За год физлица продали акций на 109,8 миллиарда рублей больше, чем купили. А самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец прошлого года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (15%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Т-Технологий" (5%), "Норникеля" (5%) и "Татнефти" (4%). В первую десятку по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,97 миллиона), Московская область (1,99 миллиона), Санкт-Петербург (1,5 миллиона), Краснодарский край (1,39 миллиона), Свердловская область (1,17 миллиона), Башкирия (1,17 миллиона), Ростовская область (1,09 миллиона), Татарстан (1,08 миллиона), Челябинская область (920 тысяч) и Самарская область (811 тысяч). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) на бирже за год увеличилось на 118 тысяч, до 5,9 миллиона. Оборот по ИИС за 2024 год вырос на 400 миллиардов рублей, до 2,9 триллиона. В структуре оборота 71% составили сделки с акциями, 10% – с облигациями, 19% – с биржевыми фондами. А лидерами по количеству открытых ИИСов стали Москва – 593,7 тысяч (плюс 14,2 тысячи за год), Московская область – 351,8 тысячи (плюс 7,9 тысячи) и Санкт-Петербург – 287,9 тысячи (плюс 8,5 тысячи).
https://1prime.ru/20250114/zoloto-854195733.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/73/841467397_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60ec305ae59571e665ea2e90931d4f29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа
15:19 15.01.2025
 
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов

Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло за 2024 г на 18%, до 35 млн

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже выросло за прошлый год на 5,4 миллиона - до 35,1 миллиона, следует из сообщения торговой площадки.
"Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 год увеличилось на 5,4 миллиона и достигло 35,1 миллиона, ими открыто более 64,3 миллиона счетов (плюс 12 миллиона за 2024 год). В 2024 году сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 миллиона человек (7,6 миллиона в 2023-м). Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 миллиона человек (3 миллиона в 2023-м)", - говорится в сообщении.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. В 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 триллиона рублей (плюс 18% по сравнению с 2023 годом), в том числе: в биржевые фонды – 570,6 миллиарда, в облигации – 859,3 миллиарда (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации), также оценили на бирже.
За год физлица продали акций на 109,8 миллиарда рублей больше, чем купили. А самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец прошлого года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (15%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Т-Технологий" (5%), "Норникеля" (5%) и "Татнефти" (4%).
В первую десятку по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,97 миллиона), Московская область (1,99 миллиона), Санкт-Петербург (1,5 миллиона), Краснодарский край (1,39 миллиона), Свердловская область (1,17 миллиона), Башкирия (1,17 миллиона), Ростовская область (1,09 миллиона), Татарстан (1,08 миллиона), Челябинская область (920 тысяч) и Самарская область (811 тысяч).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) на бирже за год увеличилось на 118 тысяч, до 5,9 миллиона. Оборот по ИИС за 2024 год вырос на 400 миллиардов рублей, до 2,9 триллиона. В структуре оборота 71% составили сделки с акциями, 10% – с облигациями, 19% – с биржевыми фондами. А лидерами по количеству открытых ИИСов стали Москва – 593,7 тысяч (плюс 14,2 тысячи за год), Московская область – 351,8 тысячи (плюс 7,9 тысячи) и Санкт-Петербург – 287,9 тысячи (плюс 8,5 тысячи).
Золото, слитки
Рынок золота на Мосбирже вырос в 2024 году на 47 процентов
Вчера, 18:55
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала