https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html

Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов

Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов

Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже выросло за прошлый год на 5,4 миллиона - до 35,1 миллиона, следует из сообщения торговой площадки. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:19+0300

2025-01-15T15:19+0300

2025-01-15T15:19+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже выросло за прошлый год на 5,4 миллиона - до 35,1 миллиона, следует из сообщения торговой площадки. "Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 год увеличилось на 5,4 миллиона и достигло 35,1 миллиона, ими открыто более 64,3 миллиона счетов (плюс 12 миллиона за 2024 год). В 2024 году сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 миллиона человек (7,6 миллиона в 2023-м). Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 миллиона человек (3 миллиона в 2023-м)", - говорится в сообщении. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. В 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 триллиона рублей (плюс 18% по сравнению с 2023 годом), в том числе: в биржевые фонды – 570,6 миллиарда, в облигации – 859,3 миллиарда (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации), также оценили на бирже. За год физлица продали акций на 109,8 миллиарда рублей больше, чем купили. А самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец прошлого года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (15%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Т-Технологий" (5%), "Норникеля" (5%) и "Татнефти" (4%). В первую десятку по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,97 миллиона), Московская область (1,99 миллиона), Санкт-Петербург (1,5 миллиона), Краснодарский край (1,39 миллиона), Свердловская область (1,17 миллиона), Башкирия (1,17 миллиона), Ростовская область (1,09 миллиона), Татарстан (1,08 миллиона), Челябинская область (920 тысяч) и Самарская область (811 тысяч). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) на бирже за год увеличилось на 118 тысяч, до 5,9 миллиона. Оборот по ИИС за 2024 год вырос на 400 миллиардов рублей, до 2,9 триллиона. В структуре оборота 71% составили сделки с акциями, 10% – с облигациями, 19% – с биржевыми фондами. А лидерами по количеству открытых ИИСов стали Москва – 593,7 тысяч (плюс 14,2 тысячи за год), Московская область – 351,8 тысячи (плюс 7,9 тысячи) и Санкт-Петербург – 287,9 тысячи (плюс 8,5 тысячи).

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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа