https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854233420.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов
Российский рынок акций превысил психологический уровень 2900 пунктов по основному индексу впервые с середины августа, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T23:27+0300
2025-01-15T23:27+0300
2025-01-15T23:32+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c1f1b28e3d198f140179c28b2c31175c.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций превысил психологический уровень 2900 пунктов по основному индексу впервые с середины августа, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 23.25 мск поднялся на 1,4%, до 2 899,64 пункта впервые с 14 августа. Минутами ранее он поднимался до 2 900,23 пункта.
https://1prime.ru/20250115/gaz-854231401.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_55ff11164df580bb084afe099f8dfb05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов впервые с 14 августа
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций превысил психологический уровень 2900 пунктов по основному индексу впервые с середины августа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 23.25 мск поднялся на 1,4%, до 2 899,64 пункта впервые с 14 августа. Минутами ранее он поднимался до 2 900,23 пункта.
Биржевые цены на газ в Европе держатся у 500 долларов за тысячу кубов