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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Российский рынок акций превысил психологический уровень 2900 пунктов по основному индексу впервые с середины августа, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-15T23:27+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций превысил психологический уровень 2900 пунктов по основному индексу впервые с середины августа, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 23.25 мск поднялся на 1,4%, до 2 899,64 пункта впервые с 14 августа. Минутами ранее он поднимался до 2 900,23 пункта.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи