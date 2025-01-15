https://1prime.ru/20250115/neft-854223197.html
Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам
Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам - 15.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам
Потенциал заключения сделок с предприятиями Вьетнама о поставках сжиженного природного газа (СПГ) есть у любой профильной компании из России, однако пока... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:12+0300
2025-01-15T17:12+0300
2025-01-15T17:12+0300
экономика
россия
вьетнам
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/52/834885291_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_fcd51106228eb0e10a08f8ea1bb67df7.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потенциал заключения сделок с предприятиями Вьетнама о поставках сжиженного природного газа (СПГ) есть у любой профильной компании из России, однако пока экспорт в эту азиатскую страну осуществляется на спотовой основе, сообщила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.Россия готова к поставкам нефти и СПГ во Вьетнам, а также к развитию новых энергетических проектов, следует из совместного коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам, опубликованного ранее в среду."Текущие поставки в страну осуществляются на спотовой основе, хотя традиционно для отрасли компании-потребители имеют долгосрочные импортные контракты. Таким образом, у любой российской компании, уже вовлеченной или планирующей участие в этом виде бизнеса, есть потенциал заключения СПГ-сделок с предприятиями Вьетнама", - сказала Белова.По ее словам, Вьетнам начал импорт СПГ в 2023 году с открытием своего первого приемного терминала Thi Vai мощностью 1 миллион тонн. Сегодня ежегодная закупка сжиженного природного газа страной составляет менее миллиона тонн. По оценкам Беловой, спрос на этот продукт во Вьетнаме вырастет к 2030 году до 3,5 миллиона тонн. При этом мощности приемных терминалов к тому же году могут вырасти до 28 миллионов тонн.Кроме того, помимо таких традиционных участников рынка, как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, а также Вьетнам, российский СПГ будет интересен еще целому ряду небольших азиатских потребителей - Индонезии, Бангладеш, Таиланду и Малайзии, считает эксперт.
https://1prime.ru/20250115/torgovlya-854206223.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/52/834885291_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_cfcac8324aa92afbd35e2e0beb0285f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, спг
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, СПГ
Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам
Эксперт Белова отметила потенциал России для заключения СПГ-сделок с компаниями
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потенциал заключения сделок с предприятиями Вьетнама о поставках сжиженного природного газа (СПГ) есть у любой профильной компании из России, однако пока экспорт в эту азиатскую страну осуществляется на спотовой основе, сообщила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
Россия готова к поставкам нефти и СПГ во Вьетнам, а также к развитию новых энергетических проектов, следует из совместного коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам, опубликованного ранее в среду.
"Текущие поставки в страну осуществляются на спотовой основе, хотя традиционно для отрасли компании-потребители имеют долгосрочные импортные контракты. Таким образом, у любой российской компании, уже вовлеченной или планирующей участие в этом виде бизнеса, есть потенциал заключения СПГ-сделок с предприятиями Вьетнама", - сказала Белова.
По ее словам, Вьетнам начал импорт СПГ в 2023 году с открытием своего первого приемного терминала Thi Vai мощностью 1 миллион тонн. Сегодня ежегодная закупка сжиженного природного газа страной составляет менее миллиона тонн. По оценкам Беловой, спрос на этот продукт во Вьетнаме вырастет к 2030 году до 3,5 миллиона тонн. При этом мощности приемных терминалов к тому же году могут вырасти до 28 миллионов тонн.
Кроме того, помимо таких традиционных участников рынка, как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, а также Вьетнам, российский СПГ будет интересен еще целому ряду небольших азиатских потребителей - Индонезии, Бангладеш, Таиланду и Малайзии, считает эксперт.
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю