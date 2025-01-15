https://1prime.ru/20250115/neft-854223197.html

Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам

Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам - 15.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила потенциал поставок российского СПГ во Вьетнам

Потенциал заключения сделок с предприятиями Вьетнама о поставках сжиженного природного газа (СПГ) есть у любой профильной компании из России, однако пока... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:12+0300

2025-01-15T17:12+0300

2025-01-15T17:12+0300

экономика

россия

вьетнам

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/52/834885291_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_fcd51106228eb0e10a08f8ea1bb67df7.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потенциал заключения сделок с предприятиями Вьетнама о поставках сжиженного природного газа (СПГ) есть у любой профильной компании из России, однако пока экспорт в эту азиатскую страну осуществляется на спотовой основе, сообщила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.Россия готова к поставкам нефти и СПГ во Вьетнам, а также к развитию новых энергетических проектов, следует из совместного коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам, опубликованного ранее в среду."Текущие поставки в страну осуществляются на спотовой основе, хотя традиционно для отрасли компании-потребители имеют долгосрочные импортные контракты. Таким образом, у любой российской компании, уже вовлеченной или планирующей участие в этом виде бизнеса, есть потенциал заключения СПГ-сделок с предприятиями Вьетнама", - сказала Белова.По ее словам, Вьетнам начал импорт СПГ в 2023 году с открытием своего первого приемного терминала Thi Vai мощностью 1 миллион тонн. Сегодня ежегодная закупка сжиженного природного газа страной составляет менее миллиона тонн. По оценкам Беловой, спрос на этот продукт во Вьетнаме вырастет к 2030 году до 3,5 миллиона тонн. При этом мощности приемных терминалов к тому же году могут вырасти до 28 миллионов тонн.Кроме того, помимо таких традиционных участников рынка, как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, а также Вьетнам, российский СПГ будет интересен еще целому ряду небольших азиатских потребителей - Индонезии, Бангладеш, Таиланду и Малайзии, считает эксперт.

https://1prime.ru/20250115/torgovlya-854206223.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, спг