https://1prime.ru/20250115/nefteprovod-854216529.html
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода - 15.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода
Будапешт и Белград договорились об ускорении постройки общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе. Об этом сообщил в соцсети Facebook* министр... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:51+0300
2025-01-15T14:51+0300
2025-01-15T14:51+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 15 янв - ПРАЙМ. Будапешт и Белград договорились об ускорении постройки общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе. Об этом сообщил в соцсети Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович стороны договорились "ускорить совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность, то есть создание новой линии электропередачи, соединяющей сети двух стран, и строительство первого общего нефтепровода". Сийярто отметил, что "некоторые игроки мировой политики своими санкциями и ограничениями могут вызывать серьезные трудности и явно в своих решениях даже не учитывают своих союзников". Вашингтон ранее ввел санкции против более 200 юридических и физических лиц, связанных с российским энергосектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа РФ к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что санкции Вашингтона против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе NIS в городе Панчево.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250112/sanktsii-854142210.html
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венгрия, сербия, петер сийярто, нефтепровод
Энергетика, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, Петер Сийярто, нефтепровод
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода
Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят постройку общего нефтепровода из-за санкций
БУДАПЕШТ, 15 янв - ПРАЙМ. Будапешт и Белград договорились об ускорении постройки общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе. Об этом сообщил в соцсети Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович стороны договорились "ускорить совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность, то есть создание новой линии электропередачи, соединяющей сети двух стран, и строительство первого общего нефтепровода".
Сийярто отметил, что "некоторые игроки мировой политики своими санкциями и ограничениями могут вызывать серьезные трудности и явно в своих решениях даже не учитывают своих союзников".
Вашингтон ранее ввел санкции против более 200 юридических и физических лиц, связанных с российским энергосектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа РФ к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что санкции Вашингтона против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе NIS в городе Панчево.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
В МИД Венгрии предрекли Европе проблемы из-за санкций США в энергосекторе