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Сербия не будет национализировать NIS, заявил Вучич - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Сербия не будет национализировать NIS, заявил Вучич
Сербия не будет национализировать NIS, заявил Вучич - 15.01.2025, ПРАЙМ
Сербия не будет национализировать NIS, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет на фоне санкций США национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя "имеет... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:41+0300
2025-01-15T20:41+0300
сербия
александр вучич
национализация
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БЕЛГРАД, 15 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет на фоне санкций США национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя "имеет на это право". Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии". "Хочу его (Лаврова - ред.) сразу оповестить, что Сербия не хочет национализировать российское имущество. Не хочу участвовать в отъеме, не участвовал бы в отъеме и американского имущества, не хочу этого допускать и думаю, что имею влияние в парламенте", - заявил Вучич в эфире телеканала Б92 и добавил, что ожидает прибытия российских экспертов, чтобы выслушать их предложения по решению ситуации. Вучич во вторник с послом РФ Александром Боцан-Харченко также запросил начало консультаций с российской стороной по вопросу санкций США против NIS. Президент Сербии 4 января заявил, что запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS около 20 января, после переговоров с новой американской администрацией. Рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями против Нефтяной индустрии Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии. Президент Сербии заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Вучич попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее были озвучены 45 дней до 25 февраля. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
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сербия, александр вучич, национализация
СЕРБИЯ, Александр Вучич, Национализация
20:41 15.01.2025
 
Сербия не будет национализировать NIS, заявил Вучич

Вучич: Сербия не будет национализировать NIS, хотя имеет право

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 15 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет на фоне санкций США национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя "имеет на это право".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии".
"Хочу его (Лаврова - ред.) сразу оповестить, что Сербия не хочет национализировать российское имущество. Не хочу участвовать в отъеме, не участвовал бы в отъеме и американского имущества, не хочу этого допускать и думаю, что имею влияние в парламенте", - заявил Вучич в эфире телеканала Б92 и добавил, что ожидает прибытия российских экспертов, чтобы выслушать их предложения по решению ситуации.
Вучич во вторник с послом РФ Александром Боцан-Харченко также запросил начало консультаций с российской стороной по вопросу санкций США против NIS.
Президент Сербии 4 января заявил, что запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS около 20 января, после переговоров с новой американской администрацией.
Рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями против Нефтяной индустрии Сербии.
Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии.
Президент Сербии заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Вучич попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее были озвучены 45 дней до 25 февраля.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
Белград - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Сербия начала переговоры по NIS с США
13 января, 20:30
 
СЕРБИЯАлександр ВучичНационализация
 
 
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