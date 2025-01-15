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Финская Nokia покинула рынок смартфонов - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Финская Nokia покинула рынок смартфонов
Финская Nokia покинула рынок смартфонов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Финская Nokia покинула рынок смартфонов
Финская компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, сняла с продажи смартфоны знаменитого бренда, на сайте компании... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:37+0300
2025-01-15T16:37+0300
экономика
nokia
смартфоны
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Финская компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, сняла с продажи смартфоны знаменитого бренда, на сайте компании они больше не доступны для покупки. Теперь на сайте компании можно найти только последние модели смартфонов собственного бренда HMD, такие как HMD Key, HMD Arc, HMD Fusion и другие. В свою очередь смартфоны и планшеты Nokia перенесены в отдельную вкладку "устаревших" устройств, рядом с каждым из них присутствует надпись: "Этот телефон больше не доступен". Модель Nokia XR21, выпущенная в 2023 году, также перенесена к устаревшим смартфонам, вместо нее - HMD XR2. Внешний вид и характеристики двух смартфонов совпадают, изменилось только название бренда. При этом так называемые фичерфоны, или по-простому кнопочные телефоны Nokia все так же доступны для продажи наряду с телефонами бренда HMD. Компания Microsoft приобрела подразделение смартфонов Nokia в 2014 году в надежде возродить былую славу бренда, однако эта затея не увенчалась успехом. В 2016 году было подписано лицензионное соглашение, по которому HMD получила право выпускать устройства Nokia.
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nokia, смартфоны
Экономика, Nokia, смартфоны
16:37 15.01.2025
 
Финская Nokia покинула рынок смартфонов

Финская Nokia покинула рынок смартфонов, HMD Global сняла их с продажи

© РИА Новости . Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкСтенд компании Nokia
Стенд компании Nokia - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Мария Сибирякова
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Финская компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, сняла с продажи смартфоны знаменитого бренда, на сайте компании они больше не доступны для покупки.
Теперь на сайте компании можно найти только последние модели смартфонов собственного бренда HMD, такие как HMD Key, HMD Arc, HMD Fusion и другие.
В свою очередь смартфоны и планшеты Nokia перенесены в отдельную вкладку "устаревших" устройств, рядом с каждым из них присутствует надпись: "Этот телефон больше не доступен".
Модель Nokia XR21, выпущенная в 2023 году, также перенесена к устаревшим смартфонам, вместо нее - HMD XR2. Внешний вид и характеристики двух смартфонов совпадают, изменилось только название бренда.
При этом так называемые фичерфоны, или по-простому кнопочные телефоны Nokia все так же доступны для продажи наряду с телефонами бренда HMD.
Компания Microsoft приобрела подразделение смартфонов Nokia в 2014 году в надежде возродить былую славу бренда, однако эта затея не увенчалась успехом. В 2016 году было подписано лицензионное соглашение, по которому HMD получила право выпускать устройства Nokia.
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