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Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства
Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства - 15.01.2025, ПРАЙМ
Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:16+0300
2025-01-15T16:16+0300
россия
александр новак
строительство
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов, сообщило правительство РФ. Новак в среду провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. "Вице-премьер поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить и направить в Минэкономразвития сводную информацию по ситуации в жилищном строительстве и производстве стройматериалов с предложениями по мерам поддержки этих отраслей", - сообщило правительство по итогам совещания.
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россия, александр новак, строительство
РОССИЯ, Александр Новак, строительство
16:16 15.01.2025
 
Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства

Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства в РФ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов, сообщило правительство РФ.
Новак в среду провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
"Вице-премьер поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить и направить в Минэкономразвития сводную информацию по ситуации в жилищном строительстве и производстве стройматериалов с предложениями по мерам поддержки этих отраслей", - сообщило правительство по итогам совещания.
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