https://1prime.ru/20250115/novak-854220854.html

Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства

Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства - 15.01.2025, ПРАЙМ

Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:16+0300

2025-01-15T16:16+0300

2025-01-15T16:16+0300

россия

александр новак

строительство

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/02/842180219_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eac67422697dc4faa75dc0fb3338a918.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов, сообщило правительство РФ. Новак в среду провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. "Вице-премьер поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить и направить в Минэкономразвития сводную информацию по ситуации в жилищном строительстве и производстве стройматериалов с предложениями по мерам поддержки этих отраслей", - сообщило правительство по итогам совещания.

https://1prime.ru/20241220/kartel-853735052.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, строительство