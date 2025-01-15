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Роскомнадзор обнаружил обрыв кабеля, который ухудшил интернет в 21 регионе

Роскомнадзор обнаружил обрыв кабеля, который ухудшил интернет в 21 регионе - 15.01.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор обнаружил обрыв кабеля, который ухудшил интернет в 21 регионе

Роскомнадзор зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:00+0300

2025-01-15T17:00+0300

2025-01-15T17:00+0300

россия

роскомнадзор

татарстан

интернет-кабель

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан. В связи с повреждением возможно снижение скорости работы сети "Интернет" и деградация сервисов для клиентов оператора связи", - сообщили там. "На участке Тюлячи - Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей", - добавили в Роскомнадзоре. Отмечается, что сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентировочные сроки устранения - 21.00 мск.

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татарстан

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россия, роскомнадзор, татарстан, интернет-кабель