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Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям
Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям - 15.01.2025, ПРАЙМ
Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям
Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям, которые были введены в том числе из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду глава МИД... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T21:42+0300
2025-01-15T21:42+0300
2025-01-15T21:43+0300
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ГААГА, 15 янв - ПРАЙМ. Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям, которые были введены в том числе из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду глава МИД страны Каспер Велдкамп. "Я планирую создать Центральный офис отчетности по санкциям. Это будет отправной точкой для почти всех обязательств по отчетности, касающихся санкций, включая заморозку активов и требования самостоятельной отчетности", — сказал он в ходе конференции в Гааге по применению санкций, в том числе в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, созданный центр должен будет предоставлять политикам необходимые данные для более целенаправленных санкций и поддерживать правоохранительные органы в их расследованиях. Он также будет сосредоточен на действиях по борьбе с обходом санкций и позволит улучшить обмен данными между таможенными, налоговыми органами и разведывательными службами. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Политика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, санкции против РФ
Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям
Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям из-за Украины
ГААГА, 15 янв - ПРАЙМ. Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям, которые были введены в том числе из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду глава МИД страны Каспер Велдкамп.
"Я планирую создать Центральный офис отчетности по санкциям. Это будет отправной точкой для почти всех обязательств по отчетности, касающихся санкций, включая заморозку активов и требования самостоятельной отчетности", — сказал он в ходе конференции в Гааге по применению санкций, в том числе в отношении России из-за ситуации на Украине.
По его словам, созданный центр должен будет предоставлять политикам необходимые данные для более целенаправленных санкций и поддерживать правоохранительные органы в их расследованиях. Он также будет сосредоточен на действиях по борьбе с обходом санкций и позволит улучшить обмен данными между таможенными, налоговыми органами и разведывательными службами.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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