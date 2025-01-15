https://1prime.ru/20250115/opek-854210263.html

Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА

Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА - 15.01.2025, ПРАЙМ

Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:02+0300

2025-01-15T12:02+0300

2025-01-15T12:02+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 920 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, согласно приложенной таблице, в декабре добыча стран-участниц соглашения составила 34,64 миллиона баррелей в сутки против 34,47 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,72 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства. В целом, в декабре добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 270 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей, на фоне многолетних максимумов объемов производства Нигерии и Ливии, а также восстановления добычи в Мексике после урагана. Россия же снизила добычу на 40 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан сохранил ее на прежнем уровне. "Декабрьские объемы добычи нефти ОПЕК выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, до 27,4 миллиона баррелей в сутки, так как рост предложения в Африке компенсировал снижение в Иране и Венесуэле. Помимо Нигерии и Ливии, Габон и Экваториальная Гвинея достигли максимума за год, зафиксировав декабрьский прирост добычи в 10 и 15 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в докладе. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.

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