Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250115/opek-854210263.html
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА - 15.01.2025, ПРАЙМ
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:02+0300
2025-01-15T12:02+0300
энергетика
мэа
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/12/840751288_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_66fd490bccd22b3dd1751f85b88b1779.png
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 920 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, согласно приложенной таблице, в декабре добыча стран-участниц соглашения составила 34,64 миллиона баррелей в сутки против 34,47 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,72 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства. В целом, в декабре добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 270 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей, на фоне многолетних максимумов объемов производства Нигерии и Ливии, а также восстановления добычи в Мексике после урагана. Россия же снизила добычу на 40 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан сохранил ее на прежнем уровне. "Декабрьские объемы добычи нефти ОПЕК выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, до 27,4 миллиона баррелей в сутки, так как рост предложения в Африке компенсировал снижение в Иране и Венесуэле. Помимо Нигерии и Ливии, Габон и Экваториальная Гвинея достигли максимума за год, зафиксировав декабрьский прирост добычи в 10 и 15 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в докладе. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
https://1prime.ru/20241212/dobycha-853518138.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/12/840751288_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_a9494e0f3648fa3ba711bf6793146944.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мэа, опек
Энергетика, МЭА, ОПЕК
12:02 15.01.2025
 
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА

МЭА: участники сделки ОПЕК+ добывали в декабре на 920 тыс б/с больше

 | Перейти в медиабанкОПЕК
ОПЕК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 920 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Так, согласно приложенной таблице, в декабре добыча стран-участниц соглашения составила 34,64 миллиона баррелей в сутки против 34,47 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,72 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства.
В целом, в декабре добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 270 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей, на фоне многолетних максимумов объемов производства Нигерии и Ливии, а также восстановления добычи в Мексике после урагана. Россия же снизила добычу на 40 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан сохранил ее на прежнем уровне.
"Декабрьские объемы добычи нефти ОПЕК выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, до 27,4 миллиона баррелей в сутки, так как рост предложения в Африке компенсировал снижение в Иране и Венесуэле. Помимо Нигерии и Ливии, Габон и Экваториальная Гвинея достигли максимума за год, зафиксировав декабрьский прирост добычи в 10 и 15 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в докладе.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА
12 декабря 2024, 12:06
 
ЭнергетикаМЭАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала