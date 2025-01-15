https://1prime.ru/20250115/opek-854210263.html
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА - 15.01.2025, ПРАЙМ
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:02+0300
2025-01-15T12:02+0300
2025-01-15T12:02+0300
энергетика
мэа
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/12/840751288_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_66fd490bccd22b3dd1751f85b88b1779.png
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 920 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, согласно приложенной таблице, в декабре добыча стран-участниц соглашения составила 34,64 миллиона баррелей в сутки против 34,47 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,72 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства. В целом, в декабре добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 270 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей, на фоне многолетних максимумов объемов производства Нигерии и Ливии, а также восстановления добычи в Мексике после урагана. Россия же снизила добычу на 40 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан сохранил ее на прежнем уровне. "Декабрьские объемы добычи нефти ОПЕК выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, до 27,4 миллиона баррелей в сутки, так как рост предложения в Африке компенсировал снижение в Иране и Венесуэле. Помимо Нигерии и Ливии, Габон и Экваториальная Гвинея достигли максимума за год, зафиксировав декабрьский прирост добычи в 10 и 15 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в докладе. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
https://1prime.ru/20241212/dobycha-853518138.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/12/840751288_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_a9494e0f3648fa3ba711bf6793146944.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэа, опек
Участники сделки ОПЕК+ нарастили нефтедобычу, заявили в МЭА
МЭА: участники сделки ОПЕК+ добывали в декабре на 920 тыс б/с больше
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в декабре увеличили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 34,64 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 920 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Так, согласно приложенной таблице, в декабре добыча стран-участниц соглашения составила 34,64 миллиона баррелей в сутки против 34,47 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,72 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства.
В целом, в декабре добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 270 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей, на фоне многолетних максимумов объемов производства Нигерии и Ливии, а также восстановления добычи в Мексике после урагана. Россия же снизила добычу на 40 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан сохранил ее на прежнем уровне.
"Декабрьские объемы добычи нефти ОПЕК выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, до 27,4 миллиона баррелей в сутки, так как рост предложения в Африке компенсировал снижение в Иране и Венесуэле. Помимо Нигерии и Ливии, Габон и Экваториальная Гвинея достигли максимума за год, зафиксировав декабрьский прирост добычи в 10 и 15 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в докладе.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА