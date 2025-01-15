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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году - на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,3 миллиона баррелей в | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:37+0300

2025-01-15T15:37+0300

2025-01-15T15:37+0300

экономика

опек

сделка опек+

добыча нефти

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году - на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,3 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54,3 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,28 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,11 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Норвегия, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК ожидает рост добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 1,1 миллиона баррелей в сутки - до 55,4 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии и Канады.

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опек, сделка опек+, добыча нефти