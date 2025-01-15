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ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ

ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году

Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизилась почти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня 2023 года, до 40,8 миллиона баррелей в сутки, следует из данных... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:39+0300

2025-01-15T15:39+0300

2025-01-15T15:41+0300

экономика

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добыча нефти в мире

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизилась почти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня 2023 года, до 40,8 миллиона баррелей в сутки, следует из данных январского доклада ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, в 2023 году, по данным вторичных источников ОПЕК, добыча альянса составила 41,996 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году она опустилась до 40,817 миллиона баррелей в сутки. Их доклада также следует, что добыча нефти ОПЕК+ в декабре снизилась на 15 тысяч баррелей в сутки к ноябрю - до 40,65 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 285 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились.Согласно материалам организации, в декабре добыча ОПЕК+ составила 40,654 миллиона баррелей в сутки - на 15 тысяч баррелей меньше, чем в ноябре (40,669 миллиона баррелей в сутки). Добыча только в ОПЕК выросла на 26 тысяч баррелей в сутки - до 26,741 миллиона баррелей в сутки в основном за счет Ливии, Ирана и Конго. А добыча вне ОПЕК снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки - до 13,913 миллиона баррелей в сутки в основном из-за Казахстана.При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства России, Ирака и Казахстана - на 6,883 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 7,168 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 285 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.

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опек, сделка опек+, добыча нефти в мире