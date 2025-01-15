Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250115/operatsii-854227143.html
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм - 15.01.2025, ПРАЙМ
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм
Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:49+0300
2025-01-15T18:49+0300
политика
сша
бизнес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО "УМК-Сталь", ПАО "Надеждинский металлургический завод" и киргизским банком "Керемет", следует из лицензии Минфина США. Согласно документу, все транзакции, "запрещенные исполнительным указом президента 14024, обычные и необходимые для завершения операций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12.01 утра (08.01 мск) 1 марта 2025 года".
https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854226269.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, бизнес, санкции против рф
Политика, США, Бизнес, санкции против РФ
18:49 15.01.2025
 
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм

США до 1 марта разрешили операции с ФГУП "ГХК", "УМК-Сталь", Надеждинским заводом

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО "УМК-Сталь", ПАО "Надеждинский металлургический завод" и киргизским банком "Керемет", следует из лицензии Минфина США.
Согласно документу, все транзакции, "запрещенные исполнительным указом президента 14024, обычные и необходимые для завершения операций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12.01 утра (08.01 мск) 1 марта 2025 года".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
США расширили антироссийский санкционный список
18:21
 
ПолитикаСШАБизнессанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала