https://1prime.ru/20250115/operatsii-854227143.html

США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм

США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм - 15.01.2025, ПРАЙМ

США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм

Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T18:49+0300

2025-01-15T18:49+0300

2025-01-15T18:49+0300

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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО "УМК-Сталь", ПАО "Надеждинский металлургический завод" и киргизским банком "Керемет", следует из лицензии Минфина США. Согласно документу, все транзакции, "запрещенные исполнительным указом президента 14024, обычные и необходимые для завершения операций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12.01 утра (08.01 мск) 1 марта 2025 года".

https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854226269.html

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сша, бизнес, санкции против рф