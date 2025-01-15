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США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм - 15.01.2025, ПРАЙМ
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм
Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:49+0300
2025-01-15T18:49+0300
2025-01-15T18:49+0300
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО "УМК-Сталь", ПАО "Надеждинский металлургический завод" и киргизским банком "Керемет", следует из лицензии Минфина США. Согласно документу, все транзакции, "запрещенные исполнительным указом президента 14024, обычные и необходимые для завершения операций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12.01 утра (08.01 мск) 1 марта 2025 года".
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сша, бизнес, санкции против рф
Политика, США, Бизнес, санкции против РФ
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм
США до 1 марта разрешили операции с ФГУП "ГХК", "УМК-Сталь", Надеждинским заводом
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе российскими ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО "УМК-Сталь", ПАО "Надеждинский металлургический завод" и киргизским банком "Керемет", следует из лицензии Минфина США.
Согласно документу, все транзакции, "запрещенные исполнительным указом президента 14024, обычные и необходимые для завершения операций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12.01 утра (08.01 мск) 1 марта 2025 года".
США расширили антироссийский санкционный список