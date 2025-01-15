https://1prime.ru/20250115/otkaz-854233138.html

США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе

США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе - 15.01.2025, ПРАЙМ

США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе

Вашингтон выступает за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на желание некоторых стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T23:05+0300

2025-01-15T23:05+0300

2025-01-15T23:06+0300

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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон выступает за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на желание некоторых стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки. Об этом заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Словакия, Венгрия, Австрия - по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ — ред.) к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council* , комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки газа из РФ вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.* организация признана нежелательной на территории России.

https://1prime.ru/20250115/spg-854232872.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, поставки газа, транзит газа через украину