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США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе - 15.01.2025, ПРАЙМ
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США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе - 15.01.2025, ПРАЙМ
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе
Вашингтон выступает за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на желание некоторых стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T23:05+0300
2025-01-15T23:06+0300
политика
ес
сша
поставки газа
транзит газа через украину
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон выступает за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на желание некоторых стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки. Об этом заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Словакия, Венгрия, Австрия - по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ — ред.) к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council* , комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки газа из РФ вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.* организация признана нежелательной на территории России.
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ес, сша, поставки газа, транзит газа через украину
Политика, ЕС, США, поставки газа, транзит газа через Украину
23:05 15.01.2025 (обновлено: 23:06 15.01.2025)
 
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа, заявили в Госдепе

Госдеп: США выступают за полный отказ ЕС от газа из РФ, вопреки желанию ряда стран

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон выступает за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на желание некоторых стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки. Об этом заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
"Словакия, Венгрия, Австрия - по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ — ред.) к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council* , комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки газа из РФ вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.
* организация признана нежелательной на территории России.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа
22:49
 
ПолитикаЕССШАпоставки газатранзит газа через Украину
 
 
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