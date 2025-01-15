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Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды
Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды - 15.01.2025, ПРАЙМ
Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) утром в среду приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе, информирует региональный... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T03:19+0300
2025-01-15T03:19+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) утром в среду приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе, информирует региональный главк МЧС России.
"С 10.30 (02.00 мск) 15 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
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Бизнес, РОССИЯ, Татарский пролив, Южно-Сахалинск, Сахалин, порт Ванино, МЧС
Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) утром в среду приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе, информирует региональный главк МЧС России.
"С 10.30 (02.00 мск) 15 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.