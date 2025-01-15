https://1prime.ru/20250115/pereprava-854201756.html

Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды

Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды - 15.01.2025, ПРАЙМ

Паромная переправа на Сахалине закрыта из-за непогоды

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) утром в среду приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе, информирует региональный... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T03:19+0300

2025-01-15T03:19+0300

2025-01-15T03:19+0300

бизнес

россия

татарский пролив

южно-сахалинск

сахалин

порт ванино

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854201756.jpg?1736900347

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) утром в среду приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе, информирует региональный главк МЧС России. "С 10.30 (02.00 мск) 15 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.

татарский пролив

южно-сахалинск

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, татарский пролив, южно-сахалинск, сахалин, порт ванино, мчс