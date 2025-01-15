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В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе
В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе
Москва с осторожным оптимизмом относится к информации о скором прекращении огня в Газе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:46+0300
2025-01-15T12:46+0300
2025-01-15T12:46+0300
политика
россия
газа
израиль
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Москва с осторожным оптимизмом относится к информации о скором прекращении огня в Газе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это можно воспринимать только с воздержанным оптимизмом", - подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.По словам Пескова, ситуация в Газе является гуманитарной катастрофой, о которой мало говорят. Кроме того, прекращение огня и перемирие необходимы для защиты населения в регионе, которое оказалось в катастрофическом положении и нуждается в гуманитарной помощи.Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия. Москва поддерживает урегулирование конфликта на основе одобренной ООН формулы, включающей создание палестинского государства в пределах границ 1967 года и столицы в Восточном Иерусалиме.
https://1prime.ru/20250114/sdelka-854184612.html
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россия, газа, израиль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ГАЗА, ИЗРАИЛЬ, Дмитрий Песков
В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе
Песков: Москва воспринимает со сдержанным оптимизмом сообщения о скором перемирии в Газе
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Москва с осторожным оптимизмом относится к информации о скором прекращении огня в Газе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это можно воспринимать только с воздержанным оптимизмом", - подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
По словам Пескова, ситуация в Газе является гуманитарной катастрофой, о которой мало говорят. Кроме того, прекращение огня и перемирие необходимы для защиты населения в регионе, которое оказалось в катастрофическом положении и нуждается в гуманитарной помощи.
Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия. Москва поддерживает урегулирование конфликта на основе одобренной ООН формулы, включающей создание палестинского государства в пределах границ 1967 года и столицы в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ