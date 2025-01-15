https://1prime.ru/20250115/peskov-854212385.html

В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе

В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе

Москва с осторожным оптимизмом относится к информации о скором прекращении огня в Газе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:46+0300

2025-01-15T12:46+0300

2025-01-15T12:46+0300

политика

россия

газа

израиль

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Москва с осторожным оптимизмом относится к информации о скором прекращении огня в Газе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это можно воспринимать только с воздержанным оптимизмом", - подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.По словам Пескова, ситуация в Газе является гуманитарной катастрофой, о которой мало говорят. Кроме того, прекращение огня и перемирие необходимы для защиты населения в регионе, которое оказалось в катастрофическом положении и нуждается в гуманитарной помощи.Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия. Москва поддерживает урегулирование конфликта на основе одобренной ООН формулы, включающей создание палестинского государства в пределах границ 1967 года и столицы в Восточном Иерусалиме.

https://1prime.ru/20250114/sdelka-854184612.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газа, израиль, дмитрий песков