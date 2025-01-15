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СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана
СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана - 15.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана
Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стал причиной крупнейшего в истории единовременного выброса метана, вызванного антропогенными... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T21:47+0300
2025-01-15T21:47+0300
2025-01-15T21:47+0300
северный поток - 2
россия
метан
вредные выбросы
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стал причиной крупнейшего в истории единовременного выброса метана, вызванного антропогенными факторами: масса выделенного газа составила от 445 до 485 тысяч тонн, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. "Мы считаем, что в атмосферу было выброшено 465 ± 20 тысяч метрических тонн метана. Хотя, насколько нам известно, это стало наибольшим зарегистрированным количеством метана, выброшенным в результате одного кратковременного события, это эквивалентно 0,1% антропогенных выбросов метана за 2022 год", — сказано в исследовании. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северный поток - 2, россия, метан, вредные выбросы
Северный поток - 2, РОССИЯ, метан, вредные выбросы
СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана
Nature: подрыв "Севпотоков" привел к рекордному единовременному выбросу метана
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стал причиной крупнейшего в истории единовременного выброса метана, вызванного антропогенными факторами: масса выделенного газа составила от 445 до 485 тысяч тонн, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
"Мы считаем, что в атмосферу было выброшено 465 ± 20 тысяч метрических тонн метана. Хотя, насколько нам известно, это стало наибольшим зарегистрированным количеством метана, выброшенным в результате одного кратковременного события, это эквивалентно 0,1% антропогенных выбросов метана за 2022 год", — сказано в исследовании.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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