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СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана

СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана - 15.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: подрыв "Севпотоков" привел к крупнейшему в истории выбросу метана

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стал причиной крупнейшего в истории единовременного выброса метана, вызванного антропогенными... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T21:47+0300

2025-01-15T21:47+0300

2025-01-15T21:47+0300

северный поток - 2

россия

метан

вредные выбросы

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стал причиной крупнейшего в истории единовременного выброса метана, вызванного антропогенными факторами: масса выделенного газа составила от 445 до 485 тысяч тонн, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. "Мы считаем, что в атмосферу было выброшено 465 ± 20 тысяч метрических тонн метана. Хотя, насколько нам известно, это стало наибольшим зарегистрированным количеством метана, выброшенным в результате одного кратковременного события, это эквивалентно 0,1% антропогенных выбросов метана за 2022 год", — сказано в исследовании. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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северный поток - 2, россия, метан, вредные выбросы