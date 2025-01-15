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Польские военные подняли в воздух истребители из-за якобы активности России
Польские военные подняли в воздух истребители из-за якобы активности России - 15.01.2025, ПРАЙМ
Польские военные подняли в воздух истребители из-за якобы активности России
Авиация Польши поднята в воздух на фоне предполагаемой активности России на Украине. Об этом говорится в сообщении оперативного командования родов вооруженных... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:33+0300
2025-01-15T10:33+0300
2025-01-15T10:33+0300
польша
россия
авиация
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ВАРШАВА, 15 янв - ПРАЙМ. Авиация Польши поднята в воздух на фоне предполагаемой активности России на Украине. Об этом говорится в сообщении оперативного командования родов вооруженных сил республики."В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - сказано в тексте сообщения.Отмечается, что в связи с этим решением, польские истребители были подняты в воздух, а системы ПВО и радиолокационной разведки доставлены в повышенную готовность. Данные меры направлены на обеспечение безопасности на границе с "уязвимыми районами".
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польша, россия, авиация
Польские военные подняли в воздух истребители из-за якобы активности России
Польские военные подняли в воздух авиацию из-за якобы активности РФ на Украине
ВАРШАВА, 15 янв - ПРАЙМ. Авиация Польши поднята в воздух на фоне предполагаемой активности России на Украине. Об этом говорится в сообщении оперативного командования родов вооруженных сил республики.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - сказано в тексте сообщения.
Отмечается, что в связи с этим решением, польские истребители были подняты в воздух, а системы ПВО и радиолокационной разведки доставлены в повышенную готовность. Данные меры направлены на обеспечение безопасности на границе с "уязвимыми районами".
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