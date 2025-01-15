https://1prime.ru/20250115/polsha-854216394.html

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России - 15.01.2025, ПРАЙМ

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России

Истребители, которые были подняты из-за предполагаемой активности России в воздушном пространстве Украины, вернулись на аэродромы. Об этом говорится в заявлении | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:43+0300

2025-01-15T14:43+0300

2025-01-15T14:43+0300

польша

россия

авиация

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Истребители, которые были подняты из-за предполагаемой активности России в воздушном пространстве Украины, вернулись на аэродромы. Об этом говорится в заявлении оперативного командования родов Вооруженных сил Польши."Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что польские самолеты были подняты в воздух из-за активности российской авиации. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка также были приведены в повышенную готовность.

https://1prime.ru/20250115/polsha-854207991.html

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польша, россия, авиация