https://1prime.ru/20250115/polsha-854216394.html
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России - 15.01.2025, ПРАЙМ
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России
Истребители, которые были подняты из-за предполагаемой активности России в воздушном пространстве Украины, вернулись на аэродромы. Об этом говорится в заявлении | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:43+0300
2025-01-15T14:43+0300
2025-01-15T14:43+0300
польша
россия
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Истребители, которые были подняты из-за предполагаемой активности России в воздушном пространстве Украины, вернулись на аэродромы. Об этом говорится в заявлении оперативного командования родов Вооруженных сил Польши."Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что польские самолеты были подняты в воздух из-за активности российской авиации. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка также были приведены в повышенную готовность.
https://1prime.ru/20250115/polsha-854207991.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, авиация
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Истребители, которые были подняты из-за предполагаемой активности России в воздушном пространстве Украины, вернулись на аэродромы. Об этом говорится в заявлении оперативного командования родов Вооруженных сил Польши.
"Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что польские самолеты были подняты в воздух из-за активности российской авиации. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка также были приведены в повышенную готовность.
Польские военные подняли в воздух истребители из-за якобы активности России