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Туск обозначил условие отправки польских солдат на Украину - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Туск обозначил условие отправки польских солдат на Украину
Туск обозначил условие отправки польских солдат на Украину - 15.01.2025, ПРАЙМ
Туск обозначил условие отправки польских солдат на Украину
Варшава готова направить польских солдат на Украину только после завершения военных действий. Об этом он заявил в рамках совместной конференции с главой... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:03+0300
2025-01-15T17:03+0300
политика
польша
украина
войска
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ВАРШАВА, 15 янв - ПРАЙМ. Варшава готова направить польских солдат на Украину только после завершения военных действий. Об этом он заявил в рамках совместной конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.По его словам, дискуссии об отправке польских солдат на территорию Украины велись неоднократно, что не является планом Киева или Варшавы, так как польская сторона настаивает на гарантиях безопасности, которые все в мире, включая Россию, будут бояться нарушить.Туск подчеркнул, что речь идет идет исключительно о гарантиях, которые могут вступить в силу только после окончания боевых действий на Украине."Сегодня я готов работать на пользу полных гарантий НАТО для безопасности Украины после окончания боевых действий. Тогда Польша, конечно, так или иначе будет частью этих гарантий как член НАТО", - резюмировал Туск.
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польша, украина, войска
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, войска
17:03 15.01.2025
 
Туск обозначил условие отправки польских солдат на Украину

Туск: Польша направит на Украину солдат только после окончания боевых действий

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 15 янв - ПРАЙМ. Варшава готова направить польских солдат на Украину только после завершения военных действий. Об этом он заявил в рамках совместной конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По его словам, дискуссии об отправке польских солдат на территорию Украины велись неоднократно, что не является планом Киева или Варшавы, так как польская сторона настаивает на гарантиях безопасности, которые все в мире, включая Россию, будут бояться нарушить.
Туск подчеркнул, что речь идет идет исключительно о гарантиях, которые могут вступить в силу только после окончания боевых действий на Украине.
"Сегодня я готов работать на пользу полных гарантий НАТО для безопасности Украины после окончания боевых действий. Тогда Польша, конечно, так или иначе будет частью этих гарантий как член НАТО", - резюмировал Туск.
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