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Польша отправит Киеву свыше 200 тысяч евро военной помощи
Польша отправит Киеву свыше 200 тысяч евро военной помощи - 15.01.2025, ПРАЙМ
Польша отправит Киеву свыше 200 тысяч евро военной помощи
Польша направляет на Украину очередную партию военной помощи на сумму более 200 тысяч евро, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:49+0300
2025-01-15T16:49+0300
2025-01-15T16:49+0300
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ВАРШАВА, 15 янв - ПРАЙМ. Польша направляет на Украину очередную партию военной помощи на сумму более 200 тысяч евро, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Готов очередной 46-й донат Польши для Украины. Скоро отправятся транспорт (с вооружением - ред.). На этот раз стоимость составляет более 200 миллионов евро", - сказал Туск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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польша, украина
Польша отправит Киеву свыше 200 тысяч евро военной помощи
Туск: Польша направит Киеву помощь на более чем 200 тысяч евро
ВАРШАВА, 15 янв - ПРАЙМ. Польша направляет на Украину очередную партию военной помощи на сумму более 200 тысяч евро, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Готов очередной 46-й донат Польши для Украины. Скоро отправятся транспорт (с вооружением - ред.). На этот раз стоимость составляет более 200 миллионов евро", - сказал Туск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На Западе признали неудобную правду об отправке миротворцев на Украину