https://1prime.ru/20250115/poteri-854208229.html

В Bloomberg подсчитали страховые потери от пожаров в Калифорнии

В Bloomberg подсчитали страховые потери от пожаров в Калифорнии - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Bloomberg подсчитали страховые потери от пожаров в Калифорнии

Страховые потери от бушующих в американской Калифорнии пожаров могут составить 40 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T10:42+0300

2025-01-15T10:42+0300

2025-01-15T10:45+0300

сша

лесные пожары

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854112327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6126b61a00767b73f131f87f3e465d6e.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Страховые потери от бушующих в американской Калифорнии пожаров могут составить 40 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW). Во вторник сервис наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что общий ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов. "Стоимость лесных пожаров, бушующих в районах Лос-Анджелеса, продолжает расти, общие потери для индустрии страхования, по новым оценкам, составляют не менее 40 миллиардов долларов", - говорится в материале агентства. Согласно данным KBW, приводимым агентством, сумма предполагаемых страховых потерь удвоилась по сравнению с предыдущим прогнозом, составленным всего за день до текущего. Аналитики инвестбанка предупреждают, что эта сумма, скорее всего, продолжит расти. По самым оптимистичным оценкам, страховые потери составят 25 миллиардов долларов. По данным телеканала ABC News, число погибших в результате пожаров возросло до 25 человек. Ранее телеканал сообщал о 24 погибших. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://1prime.ru/20250112/pozhary-854145616.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, лесные пожары