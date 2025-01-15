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Росстат назвал продукты, которые подешевели с начала года

Росстат назвал продукты, которые подешевели с начала года - 15.01.2025, ПРАЙМ

Росстат назвал продукты, которые подешевели с начала года

Цены на водку в России с начала 2025 года увеличились на 3,7%, а сосиски и макаронные изделия подешевели на 0,3%, следует из материалов Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:15+0300

2025-01-15T19:15+0300

2025-01-15T19:15+0300

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цены на продукты в россии

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на водку в России с начала 2025 года увеличились на 3,7%, а сосиски и макаронные изделия подешевели на 0,3%, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 1 по 13 января подешевели сосиски, сардельки и макаронные изделия - на 0,3%, вареные колбасы – на 0,2%, полукопченые, варено-копченые, а также гречневая крупа – на 0,1%. Водка подорожала на 3,7%, куриные яйца – на 2%, мороженая рыба – на 1,9%. "За период с 1 по 13 января 2025 г. цены изменились: на мясо кур и масло подсолнечное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,0%, масло сливочное и хлеб ржаной +0,9%, свинину, маргарин, молоко ультрапастеризованное, творог и соль поваренную +0,8%, говядину, сахар-песок и консервы овощные для детского питания +0,7%, молоко пастеризованное, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, печенье и пшено +0,6%", - говорится в материалах Росстата. По данным ведомства, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,6%. Сметана, пшеничная мука, пшеничный хлеб и черный чай выросли в цене на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, баранина - на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию и составил 2,9%. Больше всего подорожали огурцы – на 8,6%. Репчатый лук вырос в цене на 2,8%, столовая свекла – на 2,7%, белокочанная капуста – на 2,6%, яблоки – на 2,1%, картофель – на 1,9%, морковь – на 1,6%, бананы – на 0,5%, помидоры – на 0,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, цены на продукты в россии