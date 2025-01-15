Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250115/prombezopasnost-854231556.html
В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности
В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ
В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности
Сенаторы РФ Вячеслав Тимченко, Александр Савин и Андрей Яцкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить до 3 лет срок давности по... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:56+0300
2025-01-15T20:56+0300
россия
госдума
законопроект
промышленная безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сенаторы РФ Вячеслав Тимченко, Александр Савин и Андрей Яцкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить до 3 лет срок давности по административным делам за нарушения в промышленной безопасности, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4.5 КоАП, предусмотрев повышение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о промышленной безопасности до трех лет", - сказано в пояснительной записке к проекту. Проектом федерального закона предлагается упростить и уточнить правила привлечения к ответственности за нарушения в области промышленной безопасности, в частности, увеличить срок давности с одного до трех лет, чтобы можно было наказать виновных, даже если нарушения выявлены уже после истечения срока давности, особенно в случаях дачи заведомо ложных заключений экспертизы, например, при расследовании аварий. В документах уточняется, что срок давности будет считаться с момента регистрации экспертизы в реестре. Также предлагается разрешить возбуждать дела о нарушениях без дополнительных проверок, если уже есть доказательства, собранные при расследовании аварий. Кроме того, согласно сопроводительным документам, законопроект не вводит новых требований для бизнеса, а только уточняет существующие правила. По мнению авторов законопроекта, эти изменения сделают систему контроля более эффективной и помогут лучше защищать безопасность на опасных объектах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, законопроект, промышленная безопасность
РОССИЯ, Госдума, законопроект, промышленная безопасность
20:56 15.01.2025
 
В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности

В ГД внесли проект о новых сроках давности по делам о нарушении промбезопасности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сенаторы РФ Вячеслав Тимченко, Александр Савин и Андрей Яцкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить до 3 лет срок давности по административным делам за нарушения в промышленной безопасности, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4.5 КоАП, предусмотрев повышение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о промышленной безопасности до трех лет", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Проектом федерального закона предлагается упростить и уточнить правила привлечения к ответственности за нарушения в области промышленной безопасности, в частности, увеличить срок давности с одного до трех лет, чтобы можно было наказать виновных, даже если нарушения выявлены уже после истечения срока давности, особенно в случаях дачи заведомо ложных заключений экспертизы, например, при расследовании аварий. В документах уточняется, что срок давности будет считаться с момента регистрации экспертизы в реестре.
Также предлагается разрешить возбуждать дела о нарушениях без дополнительных проверок, если уже есть доказательства, собранные при расследовании аварий. Кроме того, согласно сопроводительным документам, законопроект не вводит новых требований для бизнеса, а только уточняет существующие правила.
По мнению авторов законопроекта, эти изменения сделают систему контроля более эффективной и помогут лучше защищать безопасность на опасных объектах.
 
РОССИЯГосдумазаконопроектпромышленная безопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала