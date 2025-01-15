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В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности

В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ

В ГД хотят увеличить срок давности по делам о нарушении промбезопасности

Сенаторы РФ Вячеслав Тимченко, Александр Савин и Андрей Яцкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить до 3 лет срок давности по... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T20:56+0300

2025-01-15T20:56+0300

2025-01-15T20:56+0300

россия

госдума

законопроект

промышленная безопасность

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сенаторы РФ Вячеслав Тимченко, Александр Савин и Андрей Яцкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить до 3 лет срок давности по административным делам за нарушения в промышленной безопасности, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4.5 КоАП, предусмотрев повышение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о промышленной безопасности до трех лет", - сказано в пояснительной записке к проекту. Проектом федерального закона предлагается упростить и уточнить правила привлечения к ответственности за нарушения в области промышленной безопасности, в частности, увеличить срок давности с одного до трех лет, чтобы можно было наказать виновных, даже если нарушения выявлены уже после истечения срока давности, особенно в случаях дачи заведомо ложных заключений экспертизы, например, при расследовании аварий. В документах уточняется, что срок давности будет считаться с момента регистрации экспертизы в реестре. Также предлагается разрешить возбуждать дела о нарушениях без дополнительных проверок, если уже есть доказательства, собранные при расследовании аварий. Кроме того, согласно сопроводительным документам, законопроект не вводит новых требований для бизнеса, а только уточняет существующие правила. По мнению авторов законопроекта, эти изменения сделают систему контроля более эффективной и помогут лучше защищать безопасность на опасных объектах.

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россия, госдума, законопроект, промышленная безопасность