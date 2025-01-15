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Проживание в гостиницах РФ в 2024 году подорожало почти на 11 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Проживание в гостиницах РФ в 2024 году подорожало почти на 11 процентов
Проживание в гостиницах РФ в 2024 году подорожало почти на 11 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Проживание в гостиницах РФ в 2024 году подорожало почти на 11 процентов
Услуги гостиниц и прочих мест размещения в России в 2024 году подорожали на 10,94% по сравнению с 2023 годом, следует из данных Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:22+0300
2025-01-15T19:22+0300
экономика
россия
туризм
росстат
гостиницы
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Услуги гостиниц и прочих мест размещения в России в 2024 году подорожали на 10,94% по сравнению с 2023 годом, следует из данных Росстата. В 2023 году по отношению к 2022 году рост цен в этой категории составил 9,11%. Выросли в 2024 году и цены на санаторно-курортные услуги - на 12,05%. В 2023 году рост цен в этой категории составил 9,31% в сравнении с 2022 годом. Стоимость услуг зарубежного туризма, по данным Росстата, в прошлом году выросла на 14,82%. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом отдых за границей подорожал ощутимее - на 24,77%.
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россия, туризм, росстат, гостиницы
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Росстат, гостиницы
19:22 15.01.2025
 
Проживание в гостиницах РФ в 2024 году подорожало почти на 11 процентов

Росстат: проживание в гостиницах России в 2024 году подорожало на 10,94%

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс в Ялте
Санаторно-курортный комплекс в Ялте - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Услуги гостиниц и прочих мест размещения в России в 2024 году подорожали на 10,94% по сравнению с 2023 годом, следует из данных Росстата.
В 2023 году по отношению к 2022 году рост цен в этой категории составил 9,11%.
Выросли в 2024 году и цены на санаторно-курортные услуги - на 12,05%. В 2023 году рост цен в этой категории составил 9,31% в сравнении с 2022 годом.
Стоимость услуг зарубежного туризма, по данным Росстата, в прошлом году выросла на 14,82%. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом отдых за границей подорожал ощутимее - на 24,77%.
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Росстат назвал продукты, которые подешевели с начала года
19:15
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмРосстатгостиницы
 
 
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