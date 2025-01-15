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Путин проведет переговоры с президентом ЦАР - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР - 15.01.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Глава государства Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:16+0300
2025-01-15T12:17+0300
политика
россия
цар
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Шестнадцатого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом", - отмечается в тексте сообщения.Во время переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
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россия, цар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЦАР, Владимир Путин
12:16 15.01.2025 (обновлено: 12:17 15.01.2025)
 
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР

Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Шестнадцатого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом", - отмечается в тексте сообщения.
Во время переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
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