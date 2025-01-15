https://1prime.ru/20250115/putin-854211318.html
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР - 15.01.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Глава государства Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:16+0300
2025-01-15T12:16+0300
2025-01-15T12:17+0300
политика
россия
цар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853712398_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_12bd6b87db63c5fc57b1fa061d49a007.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Шестнадцатого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом", - отмечается в тексте сообщения.Во время переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
https://1prime.ru/20250114/sholts-854183577.html
цар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853712398_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c438e072140fdfc453b597920901c80e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЦАР, Владимир Путин
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Шестнадцатого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом", - отмечается в тексте сообщения.
Во время переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным