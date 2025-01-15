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Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны - 15.01.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом президент заявил... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:03+0300

2025-01-15T15:03+0300

2025-01-15T16:01+0300

экономика

россия

владимир путин

выплаты

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом президент заявил в рамках заседания Российского комитета "Победа"."Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей", - заявил Путин.Он также отметил, что труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, взрослым узникам концлагерей и другим работникам будет единовременно выплачено 55 тысяч рублей.Глава государства подчеркнул необходимость создать достойную и обеспеченную жизнь тех, кто спасал страну, так как ветераны Великой Отечественной войны являются примером патриотизма для всех россиян.Президент также добавил, что работа России по сохранению исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах. Он отметил, что многие ведомства предложили использовать свои архивы и подчеркнул, что все действия в этой области должны быть документированы.Путин отметил, что такой подход позволит четко продемонстрировать роль Красной Армии Советского Союза в победе над нацизмом и укрепит историческую память. Он также подчеркнул, что подготовка к празднованию 80-летия Победы должна иметь содержательный характер

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россия, владимир путин, выплаты