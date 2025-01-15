https://1prime.ru/20250115/putin-854217008.html
Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны - 15.01.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом президент заявил... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:03+0300
2025-01-15T15:03+0300
2025-01-15T16:01+0300
экономика
россия
владимир путин
выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_134d0793ccf168ab82b2df2a449e683a.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом президент заявил в рамках заседания Российского комитета "Победа"."Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей", - заявил Путин.Он также отметил, что труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, взрослым узникам концлагерей и другим работникам будет единовременно выплачено 55 тысяч рублей.Глава государства подчеркнул необходимость создать достойную и обеспеченную жизнь тех, кто спасал страну, так как ветераны Великой Отечественной войны являются примером патриотизма для всех россиян.Президент также добавил, что работа России по сохранению исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах. Он отметил, что многие ведомства предложили использовать свои архивы и подчеркнул, что все действия в этой области должны быть документированы.Путин отметил, что такой подход позволит четко продемонстрировать роль Красной Армии Советского Союза в победе над нацизмом и укрепит историческую память. Он также подчеркнул, что подготовка к празднованию 80-летия Победы должна иметь содержательный характер
https://1prime.ru/20241229/samolet-853948714.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_401ab7e1e7b8d5b66c89c2e197077cca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, выплаты
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, выплаты
Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом президент заявил в рамках заседания Российского комитета "Победа".
"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей", - заявил Путин.
Он также отметил, что труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, взрослым узникам концлагерей и другим работникам будет единовременно выплачено 55 тысяч рублей.
Глава государства подчеркнул необходимость создать достойную и обеспеченную жизнь тех, кто спасал страну, так как ветераны Великой Отечественной войны являются примером патриотизма для всех россиян.
Президент также добавил, что работа России по сохранению исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах. Он отметил, что многие ведомства предложили использовать свои архивы и подчеркнул, что все действия в этой области должны быть документированы.
Путин отметил, что такой подход позволит четко продемонстрировать роль Красной Армии Советского Союза в победе над нацизмом и укрепит историческую память. Он также подчеркнул, что подготовка к празднованию 80-летия Победы должна иметь содержательный характер
Путин повысил выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами