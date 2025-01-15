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Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести" - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести" - 15.01.2025, ПРАЙМ
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"
Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:40+0300
2025-01-15T17:40+0300
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курганская область
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башкирия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.Почетное звание получили Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс, и Салехард.Как отмечается, города удостоены этого звания за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
https://1prime.ru/20250115/putin-854217008.html
свердловская область
янао
курганская область
челябинская область
кемеровская область
татарстан
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свердловская область, янао, курганская область, челябинская область, кемеровская область, татарстан, башкирия
Свердловская область, ЯНАО, Курганская область, Челябинская область, Кемеровская область, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ
17:40 15.01.2025
 
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанк% Современная жилая застройка в Салехарде
% Современная жилая застройка в Салехарде - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
Почетное звание получили Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс, и Салехард.
Как отмечается, города удостоены этого звания за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
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15:03
 
Свердловская областьЯНАОКурганская областьЧелябинская областьКемеровская областьТАТАРСТАНБАШКИРИЯ
 
 
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