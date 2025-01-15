https://1prime.ru/20250115/putin-854224263.html
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести" - 15.01.2025, ПРАЙМ
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"
Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:40+0300
2025-01-15T17:40+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.Почетное звание получили Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс, и Салехард.Как отмечается, города удостоены этого звания за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
https://1prime.ru/20250115/putin-854217008.html
свердловская область
янао
курганская область
челябинская область
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свердловская область, янао, курганская область, челябинская область, кемеровская область, татарстан, башкирия
Свердловская область, ЯНАО, Курганская область, Челябинская область, Кемеровская область, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ
Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
Почетное звание получили Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс, и Салехард.
Как отмечается, города удостоены этого звания за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны