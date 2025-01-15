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Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"

Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести" - 15.01.2025, ПРАЙМ

Семи населенным пунктам присвоено звание "Город трудовой доблести"

Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:40+0300

2025-01-15T17:40+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России присвоил почетные звания "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.Почетное звание получили Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс, и Салехард.Как отмечается, города удостоены этого звания за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

https://1prime.ru/20250115/putin-854217008.html

свердловская область

янао

курганская область

челябинская область

кемеровская область

татарстан

башкирия

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свердловская область, янао, курганская область, челябинская область, кемеровская область, татарстан, башкирия