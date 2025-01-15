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Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС
Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС - 15.01.2025, ПРАЙМ
Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС
Тегеран и Москва, как противники однополярного мира, активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Об этом сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:48+0300
2025-01-15T15:48+0300
политика
россия
иран
шос
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ТЕГЕРАН, 15 янв – ПРАЙМ. Тегеран и Москва, как противники однополярного мира, активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Об этом сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что Иран и Россия, активно участвуя в таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества, группа БРИКС и Евразийский экономический союз, определяют новую модель регионального и глобального сотрудничества. "Эти организации, представляющие развивающиеся державы и противников однополярного порядка, создают платформу для большей синергии и координации между Ираном и Россией", — написал Аракчи. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 16.00.
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россия, иран, шос, брикс
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ШОС, БРИКС
15:48 15.01.2025
 
Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС

Глава МИД Ирана: Тегеран и Москва активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ
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ТЕГЕРАН, 15 янв – ПРАЙМ. Тегеран и Москва, как противники однополярного мира, активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Об этом сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Он отметил, что Иран и Россия, активно участвуя в таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества, группа БРИКС и Евразийский экономический союз, определяют новую модель регионального и глобального сотрудничества.
"Эти организации, представляющие развивающиеся державы и противников однополярного порядка, создают платформу для большей синергии и координации между Ираном и Россией", — написал Аракчи.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 16.00.
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