https://1prime.ru/20250115/raschety-854206505.html

Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям

Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям - 15.01.2025, ПРАЙМ

Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям

РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T09:37+0300

2025-01-15T09:37+0300

2025-01-15T09:37+0300

экономика

россия

вьетнам

система взаиморасчетов

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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику. "Подчеркнули необходимость изучения способов взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям", - сообщается в документе. Мишустин совершил официальный визит во Вьетнам 14-15 января.

https://1prime.ru/20250115/torgovlya-854206223.html

вьетнам

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россия, вьетнам, система взаиморасчетов