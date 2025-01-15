Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/raschety-854206505.html
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям - 15.01.2025, ПРАЙМ
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям
РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:37+0300
2025-01-15T09:37+0300
экономика
россия
вьетнам
система взаиморасчетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854206354_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_61eaca1d43d78d8468ad075938f7ca76.jpg
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику. "Подчеркнули необходимость изучения способов взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям", - сообщается в документе. Мишустин совершил официальный визит во Вьетнам 14-15 января.
https://1prime.ru/20250115/torgovlya-854206223.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854206354_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_3d8296eba59ad746b7d1ac259b2d9cc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, система взаиморасчетов
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, система взаиморасчетов
09:37 15.01.2025
 
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям

Россия и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по операциям

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкОфициальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй
Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику.
"Подчеркнули необходимость изучения способов взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям", - сообщается в документе.
Мишустин совершил официальный визит во Вьетнам 14-15 января.
Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю
09:35
 
ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМсистема взаиморасчетов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала