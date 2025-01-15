https://1prime.ru/20250115/raschety-854206505.html
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям - 15.01.2025, ПРАЙМ
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям
РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:37+0300
2025-01-15T09:37+0300
2025-01-15T09:37+0300
экономика
россия
вьетнам
система взаиморасчетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854206354_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_61eaca1d43d78d8468ad075938f7ca76.jpg
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику. "Подчеркнули необходимость изучения способов взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям", - сообщается в документе. Мишустин совершил официальный визит во Вьетнам 14-15 января.
https://1prime.ru/20250115/torgovlya-854206223.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854206354_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_3d8296eba59ad746b7d1ac259b2d9cc7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, система взаиморасчетов
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, система взаиморасчетов
Москва и Ханой изучат способы взаиморасчетов по операциям
Россия и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по операциям
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. РФ и Вьетнам считают необходимым изучить способы взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику.
"Подчеркнули необходимость изучения способов взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям", - сообщается в документе.
Мишустин совершил официальный визит во Вьетнам 14-15 января.
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю