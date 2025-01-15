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Прямой рейс из Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Прямой рейс из Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля
Прямой рейс из Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля - 15.01.2025, ПРАЙМ
Прямой рейс из Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля
Прямой рейс из столицы Бурятии Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля, раз в неделю рейс будет летать в Магадан, сообщила пресс-служба минтранса... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:49+0300
2025-01-15T06:49+0300
бизнес
россия
улан-удэ
бурятия
благовещенск
ираэро
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УЛАН-УДЭ, 15 янв - ПРАЙМ. Прямой рейс из столицы Бурятии Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля, раз в неделю рейс будет летать в Магадан, сообщила пресс-служба минтранса региона. "По этому маршруту жители Бурятии летали в 2023 году, и вот с 1 февраля прямые авиарейсы в Благовещенск из Улан-Удэ вновь начнут выполнять... Отметим, по субботам рейс продлен до Магадана (Улан-Удэ - Благовещенск - Магадан)", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро" по субботам и понедельникам. Билеты - уже в продаже. "Данные рейсы субсидируются из бюджета республики Бурятия, поэтому билеты доступны по цене для широкого круга пассажиров", - отметили в министерстве.
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бизнес, россия, улан-удэ, бурятия, благовещенск, ираэро
Бизнес, РОССИЯ, Улан-Удэ, Бурятия, Благовещенск, Ираэро
06:49 15.01.2025
 
Прямой рейс из Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля

Прямой рейс из Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля

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УЛАН-УДЭ, 15 янв - ПРАЙМ. Прямой рейс из столицы Бурятии Улан-Удэ в Благовещенск возобновится с 1 февраля, раз в неделю рейс будет летать в Магадан, сообщила пресс-служба минтранса региона.
"По этому маршруту жители Бурятии летали в 2023 году, и вот с 1 февраля прямые авиарейсы в Благовещенск из Улан-Удэ вновь начнут выполнять... Отметим, по субботам рейс продлен до Магадана (Улан-Удэ - Благовещенск - Магадан)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро" по субботам и понедельникам. Билеты - уже в продаже.
"Данные рейсы субсидируются из бюджета республики Бурятия, поэтому билеты доступны по цене для широкого круга пассажиров", - отметили в министерстве.
 
БизнесРОССИЯУлан-УдэБурятияБлаговещенскИраэро
 
 
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