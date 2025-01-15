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В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов
В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов
Автоперевозчики в среду отменили автобусный рейс из Магадана в Ягоднинский и Сусуманский районы региона из-за экстремально низких температур, сообщает минтранс... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:04+0300
2025-01-15T07:04+0300
бизнес
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 15 янв - ПРАЙМ. Автоперевозчики в среду отменили автобусный рейс из Магадана в Ягоднинский и Сусуманский районы региона из-за экстремально низких температур, сообщает минтранс региона. Ранее в нескольких округах Магаданской области отменяли занятия в школах из-за 50-градусных морозов. Спасатели рекомендовали жителям тщательно готовиться к дальним поездкам. "Минтранс Магаданской области информирует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, низким температурным режимом на территории Магаданской области, в том числе в Ягоднинском м Сусуманском районах - 50 градусов, рейс по межмуниципальному маршруту № 501/502 Магадан-Сусуман-Магадан переносится с 15 января 2025 года на 17 января 2025 года", - говорится в сообщении.
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бизнес, магаданская область, магадан
Бизнес, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан
07:04 15.01.2025
 
В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов

Автобусный рейс из Магадана в Ягоднинский и Сусуманский районы отменили из-за морозов

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МАГАДАН, 15 янв - ПРАЙМ. Автоперевозчики в среду отменили автобусный рейс из Магадана в Ягоднинский и Сусуманский районы региона из-за экстремально низких температур, сообщает минтранс региона.
Ранее в нескольких округах Магаданской области отменяли занятия в школах из-за 50-градусных морозов. Спасатели рекомендовали жителям тщательно готовиться к дальним поездкам.
"Минтранс Магаданской области информирует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, низким температурным режимом на территории Магаданской области, в том числе в Ягоднинском м Сусуманском районах - 50 градусов, рейс по межмуниципальному маршруту № 501/502 Магадан-Сусуман-Магадан переносится с 15 января 2025 года на 17 января 2025 года", - говорится в сообщении.
 
БизнесМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМагадан
 
 
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