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В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов

В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Магаданской области отменили автобусный рейс из-за морозов

Автоперевозчики в среду отменили автобусный рейс из Магадана в Ягоднинский и Сусуманский районы региона из-за экстремально низких температур, сообщает минтранс... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:04+0300

2025-01-15T07:04+0300

2025-01-15T07:04+0300

бизнес

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 15 янв - ПРАЙМ. Автоперевозчики в среду отменили автобусный рейс из Магадана в Ягоднинский и Сусуманский районы региона из-за экстремально низких температур, сообщает минтранс региона. Ранее в нескольких округах Магаданской области отменяли занятия в школах из-за 50-градусных морозов. Спасатели рекомендовали жителям тщательно готовиться к дальним поездкам. "Минтранс Магаданской области информирует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, низким температурным режимом на территории Магаданской области, в том числе в Ягоднинском м Сусуманском районах - 50 градусов, рейс по межмуниципальному маршруту № 501/502 Магадан-Сусуман-Магадан переносится с 15 января 2025 года на 17 января 2025 года", - говорится в сообщении.

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бизнес, магаданская область, магадан