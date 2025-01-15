https://1prime.ru/20250115/rezervy-854220606.html
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 15.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
Международные резервы России на начало дня 1 января составили 609,1 миллиарда долларов, снизившись с 616,5 миллиарда долларов с 1 декабря прошлого года, сообщил | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:05+0300
2025-01-15T16:05+0300
2025-01-15T16:06+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 января составили 609,1 миллиарда долларов, снизившись с 616,5 миллиарда долларов с 1 декабря прошлого года, сообщил Банк России.Таким образом, за декабрь резервы снизились на 7,4 миллиарда долларов, или на 1,2%.
https://1prime.ru/20250114/baza-854188137.html
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России сократились до 609,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 января составили 609,1 миллиарда долларов, снизившись с 616,5 миллиарда долларов с 1 декабря прошлого года, сообщил Банк России.
Таким образом, за декабрь резервы снизились на 7,4 миллиарда долларов, или на 1,2%.
ЦБ отметил рост денежной базы России