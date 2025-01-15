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ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 15.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

Международные резервы России на начало дня 1 января составили 609,1 миллиарда долларов, снизившись с 616,5 миллиарда долларов с 1 декабря прошлого года, сообщил | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:05+0300

2025-01-15T16:05+0300

2025-01-15T16:06+0300

банк россии

международные резервы

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 января составили 609,1 миллиарда долларов, снизившись с 616,5 миллиарда долларов с 1 декабря прошлого года, сообщил Банк России.Таким образом, за декабрь резервы снизились на 7,4 миллиарда долларов, или на 1,2%.

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международные резервы