https://1prime.ru/20250115/roskomnadzor-854203824.html
Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги"
Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги" - 15.01.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги"
Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:23+0300
2025-01-15T07:23+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина (документ есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Шейкин обращался в Роскомнадзор с просьбой обязать все российские маркетплейсы проверять через "Госуслуги" возраст покупателей подобных товаров.
"В целях минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой на маркетплейсах, также повышения уровня защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке", - говорится в письме за подписью замруководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера.
Замглавы РКН также напомнил, что настоящее законодательство предполагает возможность использования "систем авторизации в случае принятия решения о необходимости введения возрастных ограничений".
В беседе с РИА Новости сенатор Шейкин отметил, что контроль через "Госуслуги" возраста покупателей товаров для взрослых позволит минимизировать "риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики".
"Роскомнадзор выразил готовность рассмотреть данную инициативу. Считаю, что важно повышать уровень защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию", - констатировал парламентарий.
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бизнес, россия, москва, роскомнадзор, ркн
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роскомнадзор, РКН
Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги"
РКН готов рассмотреть инициативы о проверке возрастов покупателей через "Госуслуги"
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина (документ есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Шейкин обращался в Роскомнадзор с просьбой обязать все российские маркетплейсы проверять через "Госуслуги" возраст покупателей подобных товаров.
"В целях минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой на маркетплейсах, также повышения уровня защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке", - говорится в письме за подписью замруководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера.
Замглавы РКН также напомнил, что настоящее законодательство предполагает возможность использования "систем авторизации в случае принятия решения о необходимости введения возрастных ограничений".
В беседе с РИА Новости сенатор Шейкин отметил, что контроль через "Госуслуги" возраста покупателей товаров для взрослых позволит минимизировать "риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики".
"Роскомнадзор выразил готовность рассмотреть данную инициативу. Считаю, что важно повышать уровень защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию", - констатировал парламентарий.