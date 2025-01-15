https://1prime.ru/20250115/roskomnadzor-854203824.html

Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги"

Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги" - 15.01.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор готов проверить возраст покупателей через "Госуслуги"

Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:23+0300

2025-01-15T07:23+0300

2025-01-15T07:23+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина (документ есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Шейкин обращался в Роскомнадзор с просьбой обязать все российские маркетплейсы проверять через "Госуслуги" возраст покупателей подобных товаров. "В целях минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой на маркетплейсах, также повышения уровня защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке", - говорится в письме за подписью замруководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера. Замглавы РКН также напомнил, что настоящее законодательство предполагает возможность использования "систем авторизации в случае принятия решения о необходимости введения возрастных ограничений". В беседе с РИА Новости сенатор Шейкин отметил, что контроль через "Госуслуги" возраста покупателей товаров для взрослых позволит минимизировать "риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики". "Роскомнадзор выразил готовность рассмотреть данную инициативу. Считаю, что важно повышать уровень защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию", - констатировал парламентарий.

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