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Россия на треть сократила импорт игрушек из США - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Россия на треть сократила импорт игрушек из США
Россия на треть сократила импорт игрушек из США - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия на треть сократила импорт игрушек из США
Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T03:16+0300
2025-01-15T03:16+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на 1,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства. Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года просел импорт трехколесных велосипедов и самокатов - сразу в шесть раз, до 85 тысяч долларов, при этом столь же заметную по масштабам, но уже положительную динамику, показали консоли для видеоигр, поставки которых подросли в пять раз - до 223 тысяч долларов. Большая же часть американских поставок в Россию приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) - они составили 46% импорта в категории игрушек и спортинвентаря за январь-ноябрь. В 2023 году в этой категории лидировали поставки новогодних украшений и прочих товаров для праздников и фестивального декора, на них приходилось 39%.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
03:16 15.01.2025
 
Россия на треть сократила импорт игрушек из США

Россия сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из США на 32%

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на 1,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства.
Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года просел импорт трехколесных велосипедов и самокатов - сразу в шесть раз, до 85 тысяч долларов, при этом столь же заметную по масштабам, но уже положительную динамику, показали консоли для видеоигр, поставки которых подросли в пять раз - до 223 тысяч долларов.
Большая же часть американских поставок в Россию приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) - они составили 46% импорта в категории игрушек и спортинвентаря за январь-ноябрь.
В 2023 году в этой категории лидировали поставки новогодних украшений и прочих товаров для праздников и фестивального декора, на них приходилось 39%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
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