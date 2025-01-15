https://1prime.ru/20250115/rossija-854201687.html

Россия на треть сократила импорт игрушек из США

Россия на треть сократила импорт игрушек из США - 15.01.2025, ПРАЙМ

Россия на треть сократила импорт игрушек из США

Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T03:16+0300

2025-01-15T03:16+0300

2025-01-15T03:16+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на 1,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства. Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года просел импорт трехколесных велосипедов и самокатов - сразу в шесть раз, до 85 тысяч долларов, при этом столь же заметную по масштабам, но уже положительную динамику, показали консоли для видеоигр, поставки которых подросли в пять раз - до 223 тысяч долларов. Большая же часть американских поставок в Россию приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) - они составили 46% импорта в категории игрушек и спортинвентаря за январь-ноябрь. В 2023 году в этой категории лидировали поставки новогодних украшений и прочих товаров для праздников и фестивального декора, на них приходилось 39%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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