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Туристический налог ввели 63 из 89 субъектов России - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Туристический налог ввели 63 из 89 субъектов России
Туристический налог ввели 63 из 89 субъектов России - 15.01.2025, ПРАЙМ
Туристический налог ввели 63 из 89 субъектов России
Туристический налог с января ввели 63 из 89 субъектов Российской Федерации, в их числе 17 республик, восемь краев, 34 области и четыре округа, подсчитали для... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:52+0300
2025-01-15T08:15+0300
туризм
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экономика
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краснодар
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Туристический налог с января ввели 63 из 89 субъектов Российской Федерации, в их числе 17 республик, восемь краев, 34 области и четыре округа, подсчитали для РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. В течение 2025 года налог будет составлять 1% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 рублей. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию. "Шестьдесят три субъекта Российской Федерации ввели (туристический - ред.) налог в 754 муниципальных образованиях", - сказали в РСТ, уточнив, что в их числе города федерального значения, области, автономные округа и автономные области, а также республики. Решение о вводе туристического налога приняли многие популярные у туристов регионы и города, среди них – Краснодар, Петрозаводск, Зеленоградск, Казань, Архангельск, города-курорты Кавказских Минеральных Вод, Санкт-Петербург, Сочи. Президент РСТ Илья Уманский уверен, что турналог, в первую очередь, окажет влияние на себестоимость гостиничной услуги. "У гостиницы появляется еще одна статья расхода, которую отелю нужно попытаться компенсировать за счет цены услуги для потребителя. Однако не всегда это будет возможно, цены в отрасли имеют динамический принцип формирования и зависят от множества факторов, в том числе, от спроса и платежеспособности потребителя. Поэтому номер будет продан по той цене, по которой его возможно продать. Иногда выгодно продать номер даже ниже себестоимости, поскольку пустующий номер формирует только расходы", - сказал он. В связи с этим Уманский уверен, что новый налог на изменение количества туристов не повлияет, а скажется лишь на инвестиционной привлекательности гостиничного бизнеса.
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туризм, бизнес, москва, краснодар, казань, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, Экономика, МОСКВА, КРАСНОДАР, КАЗАНЬ, Российский союз туриндустрии, РСТ
06:52 15.01.2025 (обновлено: 08:15 15.01.2025)
 
Туристический налог ввели 63 из 89 субъектов России

Туристический налог с января ввели 63 из 89 субъектов России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Туристический налог с января ввели 63 из 89 субъектов Российской Федерации, в их числе 17 республик, восемь краев, 34 области и четыре округа, подсчитали для РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. В течение 2025 года налог будет составлять 1% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 рублей. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
"Шестьдесят три субъекта Российской Федерации ввели (туристический - ред.) налог в 754 муниципальных образованиях", - сказали в РСТ, уточнив, что в их числе города федерального значения, области, автономные округа и автономные области, а также республики.
Города России. Дербент - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
В Дербенте введут туристический налог
27 ноября 2024, 20:13
Решение о вводе туристического налога приняли многие популярные у туристов регионы и города, среди них – Краснодар, Петрозаводск, Зеленоградск, Казань, Архангельск, города-курорты Кавказских Минеральных Вод, Санкт-Петербург, Сочи.
Президент РСТ Илья Уманский уверен, что турналог, в первую очередь, окажет влияние на себестоимость гостиничной услуги. "У гостиницы появляется еще одна статья расхода, которую отелю нужно попытаться компенсировать за счет цены услуги для потребителя. Однако не всегда это будет возможно, цены в отрасли имеют динамический принцип формирования и зависят от множества факторов, в том числе, от спроса и платежеспособности потребителя. Поэтому номер будет продан по той цене, по которой его возможно продать. Иногда выгодно продать номер даже ниже себестоимости, поскольку пустующий номер формирует только расходы", - сказал он.
В связи с этим Уманский уверен, что новый налог на изменение количества туристов не повлияет, а скажется лишь на инвестиционной привлекательности гостиничного бизнеса.
 
ЭкономикаТуризмБизнесМОСКВАКРАСНОДАРКАЗАНЬРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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