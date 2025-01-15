Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/rossija-854203912.html
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:29+0300
2025-01-15T07:29+0300
технологии
россия
экономика
вьетнам
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854203912.jpg?1736915347
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.
вьетнам
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, вьетнам, рф, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, Михаил Мишустин
07:29 15.01.2025
 
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности

Мишустин: Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯВЬЕТНАМРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала