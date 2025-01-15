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Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:29+0300

2025-01-15T07:29+0300

2025-01-15T07:29+0300

технологии

россия

экономика

вьетнам

рф

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.

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технологии, россия, вьетнам, рф, михаил мишустин