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Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:29+0300
2025-01-15T07:29+0300
2025-01-15T07:29+0300
технологии
россия
экономика
вьетнам
рф
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.
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технологии, россия, вьетнам, рф, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, Михаил Мишустин
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности
Мишустин: Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.