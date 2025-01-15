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Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы
Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы
Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы 5-го числа месяца - 14,2% от всех выдач, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Робот... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:10+0300
2025-01-15T06:10+0300
финансы
россия
бизнес
москва
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы 5-го числа месяца - 14,2% от всех выдач, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Активнее всего граждане брали взаймы 5 января - на этот день пришлось 14,2% от всех займов, выданных компанией в январские праздники", - сообщается в исследовании. Аналитики сервиса изучили историю более 100 тысяч клиентов, бравших и возвращавших займы в начале января. Отмечается, что многие также брали взаймы 6 и 8 января - по 13,9% от всех займов. Средними по активности были 4 и 7 января (по 13,5% от всех займов), 3 января было оформлено 12,6% от всех займов, а наиболее "ленивыми" оказались самые первые дни 2025 года - 1 января 7,5%, 2 января 10,9%. "При этом к концу праздников людям требовались самые большие суммы - на 5% больше, чем 1 января. Так, средняя запрашиваемая сумма 1 января составила 18,5 тысячи рублей, тогда как 8-го - уже 19,5 тысячи рублей", - отмечают аналитики. Согласно исследованию, с погашением долгов наблюдалась несколько иная ситуация. Больше всего займов россияне возвращали 3 января (14% от всех погашений). Активной выплатой по обязательствам они также отметились 5 января (13,7%) и 6 января (13,4%). А вот 1 и 2 января возвращали долги не так активно - на эти дни пришлось лишь 8,5% и 11,5% погашений соответственно. "Январские праздники в целом отличаются от обычных дат с точки зрения как оформления, так и погашения займов - это не самый активный период для решения финансовых вопросов. В среднем в эти дни люди берут займы на 10% реже, чем обычно, а возвращают на 25% реже, чем в стандартные дни", - комментируют аналитики сервиса. Как отмечают эксперты, периоды наибольшей активности по оформлению и погашению различаются - возвращать долги граждане предпочитают, как только отходят от активных празднований. А вот брать в долг начинают ближе к концу длинных выходных, когда возвращаются из поездок или встреч с родными и начинают закупаться на распродажах.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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финансы, россия, бизнес, москва
Финансы, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА
06:10 15.01.2025
 
Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы

"Робот Займер": россияне на январских каникулах активнее всего брали займы 5-го числа

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне на январских каникулах активнее всего оформляли займы 5-го числа месяца - 14,2% от всех выдач, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер".
"Активнее всего граждане брали взаймы 5 января - на этот день пришлось 14,2% от всех займов, выданных компанией в январские праздники", - сообщается в исследовании. Аналитики сервиса изучили историю более 100 тысяч клиентов, бравших и возвращавших займы в начале января.
Отмечается, что многие также брали взаймы 6 и 8 января - по 13,9% от всех займов. Средними по активности были 4 и 7 января (по 13,5% от всех займов), 3 января было оформлено 12,6% от всех займов, а наиболее "ленивыми" оказались самые первые дни 2025 года - 1 января 7,5%, 2 января 10,9%.
"При этом к концу праздников людям требовались самые большие суммы - на 5% больше, чем 1 января. Так, средняя запрашиваемая сумма 1 января составила 18,5 тысячи рублей, тогда как 8-го - уже 19,5 тысячи рублей", - отмечают аналитики.
Согласно исследованию, с погашением долгов наблюдалась несколько иная ситуация. Больше всего займов россияне возвращали 3 января (14% от всех погашений). Активной выплатой по обязательствам они также отметились 5 января (13,7%) и 6 января (13,4%). А вот 1 и 2 января возвращали долги не так активно - на эти дни пришлось лишь 8,5% и 11,5% погашений соответственно.
"Январские праздники в целом отличаются от обычных дат с точки зрения как оформления, так и погашения займов - это не самый активный период для решения финансовых вопросов. В среднем в эти дни люди берут займы на 10% реже, чем обычно, а возвращают на 25% реже, чем в стандартные дни", - комментируют аналитики сервиса.
Как отмечают эксперты, периоды наибольшей активности по оформлению и погашению различаются - возвращать долги граждане предпочитают, как только отходят от активных празднований. А вот брать в долг начинают ближе к концу длинных выходных, когда возвращаются из поездок или встреч с родными и начинают закупаться на распродажах.
 
ФинансыРОССИЯБизнесМОСКВА
 
 
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