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Global Firepower назвал Россию второй в мире по уровню военной мощи
Global Firepower назвал Россию второй в мире по уровню военной мощи - 15.01.2025, ПРАЙМ
Global Firepower назвал Россию второй в мире по уровню военной мощи
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:13+0300
2025-01-15T11:13+0300
2025-01-15T11:13+0300
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США. В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое. Лидерами нынешнего рейтинга стали США, Россия заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея. Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге. В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина замыкает вторую десятку рейтинга. Global Firepower также с 2024 года представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. Согласно ему, ВМФ РФ находится на третьем месте в мире, уступая только США и Китаю. Global Firepower (GFP) - рейтинг, который составляется с 2005 года. Входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран мира. Ранее в октябре 2024 года журнал US News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля. Армия Украины заняла восьмую строчку рейтинга.
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россия
Global Firepower назвал Россию второй в мире по уровню военной мощи
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США.
В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.
Лидерами нынешнего рейтинга стали США, Россия заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея. Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.
В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина замыкает вторую десятку рейтинга.
Global Firepower также с 2024 года представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. Согласно ему, ВМФ РФ находится на третьем месте в мире, уступая только США и Китаю.
Global Firepower (GFP) - рейтинг, который составляется с 2005 года. Входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран мира.
Ранее в октябре 2024 года журнал US News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля. Армия Украины заняла восьмую строчку рейтинга.
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