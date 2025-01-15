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Рубль и биткоин: только вперед!

Рубль и биткоин: только вперед! - 15.01.2025, ПРАЙМ

Рубль и биткоин: только вперед!

Во вторник, 14 января, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,13%, до 103,72 руб. Пара евро/рубль повысилась... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T08:51+0300

2025-01-15T08:51+0300

2025-01-15T08:51+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 14 января, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,13%, до 103,72 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,59%, до 106,66 руб., юань/рубль - до 13,93 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 15 января: доллар - 103,438 руб., евро - 106,2493 руб. Основное давление на рубль оказывает санкционный фактор, особенно ограничения российского нефтяного экспорта, которые могут привести к сокращению притока валютной выручки. Однако есть и поддерживающие факторы: с 15 января по 6 февраля увеличиваются ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила до 4,8 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает объемы предыдущего периода. По нефти наблюдалась коррекция после тринадцати дней роста на 13,8%. Драйвером роста стали новые американские санкции против российского нефтяного сектора. Администрация Байдена внесла в черный список около 200 танкеров так называемого теневого флота и нацелилась на крупных российских производителей нефти - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти меры могут привести к определенным перебоям в поставках на мировом рынке. Однако рост нефтяных котировок сдерживается прогнозами Управления энергетической информации США (EIA). По их оценкам, спрос на нефть в США в 2025-2026годах останется стабильным на уровне 20,5 млн баррелей в день. При этом ожидается, что внутренняя добыча нефти вырастет до 13,55 млн баррелей в день, что немного выше предыдущего прогноза в 13,52 млн. Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране за неделю до 10 января сократились на 2,6 млн баррелей. Это меньше, чем ожидал рынок (3,5 млн баррелей), и меньше показателя предыдущей недели (4,022 млн баррелей), что может указывать на некоторое ослабление спроса. В среду, 15 января, на торгах в Азии баррель Brent торгуется на уровне $79,90. Рост остановился около сопротивления $82,00. Для продолжения восходящего движения покупателям нужно удержать уровень $78. Сегодня внимание трейдеров будет приковано к публикации данных по инфляции в США за декабрь. Если показатели окажутся ниже ожиданий, это может привести к ослаблению доллара и, как следствие, поддержать цены на нефть, которая торгуется в американской валюте. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 103,72 руб. По рублю никаких изменений. Доллар стабилен выше 100 рублей. После новых санкций против российского нефтяного сектора у рубля нет факторов, которые бы могли его резко укрепить. Видимо, наилучшим вариантом пока остается консолидация около уровня 103 руб. Российский фондовый рынок завершил основную сессию с небольшими потерями на фоне снижения нефтяных цен. Индекс Мосбиржи упал на 0,23%, до 2859,51 п., индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 п. В целом рынок пока на позитиве. Внимание инвесторов приковано к инаугурации нового президента Соединенных Штатов, намеченной на 20 января. Многие полагают, что смена руководства в Белом доме может стать поворотным моментом в отношениях между двумя странами и способствовать смягчению международной напряженности вокруг России и положительно повлиять на инвестиционную привлекательность российского рынка. Настроения слишком оптимистичные, чтобы рассчитывать на снятие санкций. Не Трамп решает, что отменять, а что нет. На часовом таймфрейме видится временная поддержка на уровне 2860 п. Индекс хорошо смотрится для роста, но что-то нет полной уверенности в продолжении ралли. Такое ощущение, что тебя затягивают в длинные позиции, чтобы тебе продать и зафиксировать прибыль по длинным позициям в пределах 20% по акциям, входящим в индекс IMOEX. По итогам дня биткоин подорожал на 2,14%, до $96560. Рынки находятся в режиме ожидания ключевого отчета по инфляции США, который может существенно повлиять на ожидания относительно монетарной политики ФРС. Слабые данные по PPI усилили надежды на возможное смягчение политики, однако участники рынка проявляют осторожность в преддверии публикации CPI. Дополнительным фактором неопределенности выступают ожидания относительно тарифной политики избранного президента Трампа. Покупатели смогли закрепиться выше $96500. Им осталось пережить инфляционный отчет. Чтобы начать полномасштабное наступление с обновлением исторического максимума, необходимо пройти отметку $100000. Рынок ожидает CPI: 0,4% м/м, 2,9% г/г. Если фактические значения будут ниже прогнозных значений, то $100000 должны увидеть сегодня. Тема ставок остается доминирующей на всех рынках.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков