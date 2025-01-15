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Россия намерена расширить сотрудничество с Вьетнамом по переработке рыбы
Россия намерена расширить сотрудничество с Вьетнамом по переработке рыбы - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия намерена расширить сотрудничество с Вьетнамом по переработке рыбы
Рыбаки России рассчитывают на расширение сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских переговоров, у республики есть... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:44+0300
2025-01-15T16:44+0300
2025-01-15T16:44+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рыбаки России рассчитывают на расширение сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских переговоров, у республики есть возможности по увеличению объемов переработки, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января посетил Вьетнам с официальным визитом. В ходе визита премьер встретился с представителями российских и вьетнамских деловых кругов, обсуждались в том числе вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ. "Рассчитываем на усиление сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских переговоров. Вьетнам обладает значительными мощностями для производства филе и мяса рыбы. Сейчас загрузка местных производств осуществляется за счет отечественного аквакультурного сырья — пангасиуса и тилапии, которые по вкусовым качествам и полезным свойствам уступают дикой рыбе. Россия могла бы обеспечить вьетнамскую переработку таким сырьем. Мы оцениваем потенциал поставок мороженой трески минимум в 15 тысяч тонн в год", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Глава ассоциации отметил, что Вьетнам - один из ключевых партнеров и для российских рыбопереработчиков. Основной импортный продукт для России - замороженное мяса тунца (75% всего объема поставок из Вьетнама), из этого мяса производятся популярные в стране консервы. Россия не может закрыть потребность внутреннего рынка самостоятельно, так как добывает тунец только в виде прилова в небольшом объеме. Кроме этого, Вьетнам поставляет в Россию аквакультурную креветку. "Развитие отношений двух стран в сфере рыбопереработки — крайне перспективное направление. Тем более с учетом действующего с 2015 года соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом", - подчеркнул Зверев.
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россия, вьетнам, рыба
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, рыба
Россия намерена расширить сотрудничество с Вьетнамом по переработке рыбы
ВАРПЭ: РФ рассчитывает расширить сотрудничество с Вьетнамом по переработке рыбы
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рыбаки России рассчитывают на расширение сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских переговоров, у республики есть возможности по увеличению объемов переработки, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января посетил Вьетнам с официальным визитом. В ходе визита премьер встретился с представителями российских и вьетнамских деловых кругов, обсуждались в том числе вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ.
"Рассчитываем на усиление сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских переговоров. Вьетнам обладает значительными мощностями для производства филе и мяса рыбы. Сейчас загрузка местных производств осуществляется за счет отечественного аквакультурного сырья — пангасиуса и тилапии, которые по вкусовым качествам и полезным свойствам уступают дикой рыбе. Россия могла бы обеспечить вьетнамскую переработку таким сырьем. Мы оцениваем потенциал поставок мороженой трески минимум в 15 тысяч тонн в год", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Глава ассоциации отметил, что Вьетнам - один из ключевых партнеров и для российских рыбопереработчиков. Основной импортный продукт для России - замороженное мяса тунца (75% всего объема поставок из Вьетнама), из этого мяса производятся популярные в стране консервы. Россия не может закрыть потребность внутреннего рынка самостоятельно, так как добывает тунец только в виде прилова в небольшом объеме. Кроме этого, Вьетнам поставляет в Россию аквакультурную креветку.
"Развитие отношений двух стран в сфере рыбопереработки — крайне перспективное направление. Тем более с учетом действующего с 2015 года соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом", - подчеркнул Зверев.
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю