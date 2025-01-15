https://1prime.ru/20250115/rynok-854207204.html

Российский рынок акций повышается на старте торгов

Российский рынок акций повышается на старте торгов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повышается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T10:04+0300

2025-01-15T10:04+0300

2025-01-15T10:10+0300

экономика

россия

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_d7209ea3309b477783a8d378d21f8d4c.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,19% - до 2864,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,03%, до 947,06 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций