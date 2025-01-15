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Российский рынок акций повышается на старте торгов
Российский рынок акций повышается на старте торгов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повышается на старте торгов
Российский рынок акций в начале торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:04+0300
2025-01-15T10:04+0300
2025-01-15T10:10+0300
экономика
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,19% - до 2864,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,03%, до 947,06 пункта.
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россия, российский рынок акций
Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций повышается на старте торгов
Российский рынок акций повышается на старте торгов на 0,32%
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,19% - до 2864,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,03%, до 947,06 пункта.