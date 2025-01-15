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Российский рынок акций немного снижается в ожидании данных об инфляции

Российский рынок акций немного снижается в ожидании данных об инфляции - 15.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного снижается в ожидании данных об инфляции

Российский рынок акций днем в среду демонстрирует некоторое снижение в ожидании данных об инфляции, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:54+0300

2025-01-15T15:54+0300

2025-01-15T15:54+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в среду демонстрирует некоторое снижение в ожидании данных об инфляции, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.38 мск опускается на 0,16%, до 2 854,98 пункта. "Российский рынок акций поначалу пытался развить восходящее движение, но вскоре устремился вниз, вновь не сумев преодолеть вершину понедельника, к которой он приближался, как и вчера. Правда, индекс Мосбиржи пока находится выше минимума предыдущей сессии, то есть остается в рамках консолидации этой недели. При этом ключевые рыночные факторы, как внешние, так и внутренние, дают противоречивые сигналы", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Инвесторы не спешат с покупками в преддверии публикации данных Росстата об инфляции, добавляет Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". Скорее всего, многие опасаются первых в этом году таких данных, в том числе по итогам декабря, если они окажутся хуже ожиданий, это увеличит вероятность возобновления подъема ключевой ставки на февральском заседании ЦБ, поясняет Бабин. В лидерах снижения стоимости – акции ММК (-3,03%), "Фармасинтеза" (-3,03%), расписки Ozon (-2,48%), акции "Северстали" (-2,39%), "Абрау Дюрсо" (-2,27%), "СПБ биржи" (-2,26%). В лидерах роста – "Мосэнерго" (+1,27%), "Русснефть" (+0,88%), "Мечел" (+0,84%), "Позитив" (+0,55%), "М.Видео" (+0,54%). Но в особенности дорожают акции ВК - на 6,65%. "Акции ВК дорожают на фоне ожидания выхода на IPO платформы онлайн-обучения Skillbox: ЦБ принял решение о регистрации выпуска ее обыкновенных акций", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Если ситуация на сырьевом и валютном рынках существенно не изменится, как и новостной фон, вероятно, индекс Мосбиржи продолжит совершать разнонаправленные движения в диапазоне предыдущих двух дней 2828–2883 пунктов", - считает Бабин. "Любые признаки замедления или стабилизации темпов роста потребительских цен могут позитивно отразиться на настроениях инвесторов на рынках облигаций и акций и спровоцировать рост индекса Мосбиржи в направлении 2900 пунктов и выше", - заключает Пырьева.

https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс