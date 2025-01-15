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Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента

Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T18:55+0300

2025-01-15T18:55+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 941,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс