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Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента
Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:55+0300
2025-01-15T18:55+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 941,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,58 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 941,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта.
Биржевая цена золота превысила 2700 долларов за унцию