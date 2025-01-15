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Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 15.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:18+0300

2025-01-15T19:18+0300

2025-01-15T19:18+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 941,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта. "Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе, затем уже привычно для этой недели подлетел к 2880 пунктов, после чего перешел к умеренной коррекции. Рубль начал оказывать сопротивление, в ценах на нефть картина принципиально не изменилась. Новостной фон ухудшился – накануне стало известно о подготовке очередного пакета санкций ЕС, под которые предположительно может подпасть российский алюминий", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 1,21%, до 80,89 доллара за баррель. Также инвесторы могли быть сегодня осторожнее перед выходом первых в этом году данных Росстата об инфляции, отметил эксперт. "Выросшие цены на нефть после не столь негативных, как опасался рынок, цифр инфляции в США оказывают поддержку отдельным российским бумагам. Впрочем, в целом инвесторы в РФ пребывают в ожидании новых драйверов, которые в том числе могут предоставить данные инфляции от Росстата от вечера среды", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Более сильного падения индекса... удалось избежать благодаря существенно подорожавшей нефти... Нефтяные котировки растут уже несколько сессий кряду по той же санкционной причине - в отношении поставок нефти из России и Ирана", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости сегодня оказались акции "Московского кредитного банка" (-3,85%), ММК (-3,16%), "Фармасинтеза" (-2,85%), "СПБ биржи" (-2,49%), "Норникеля" (-2,28%), "Эн+" (-2,25%). В лидерах роста стоимости - акции ВК (+5,62%), "Русснефти" (+0,81%), "Мечела" (+0,8%), "Позитива" (+0,48%), "Полюса" (+0,39%), а также ПИКа (+0,5%). "Ценные бумаги ГК ПИК и других российских девелоперов дорожают на сообщениях о поручении вице-премьера Александра Новака Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по мерам поддержки жилищного строительства и производства стройматериалов", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ Прогноз индекса Мосбиржи на 16 января – 2800-2900 пунктов, говорит Шепелев. Чернов ожидает, что 16 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов. Индекс Мосбиржи пока может не вернуться к 2875 пунктов, считает Григорьев.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс