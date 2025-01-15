https://1prime.ru/20250115/rynok-854228461.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 15.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:18+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 941,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта. "Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе, затем уже привычно для этой недели подлетел к 2880 пунктов, после чего перешел к умеренной коррекции. Рубль начал оказывать сопротивление, в ценах на нефть картина принципиально не изменилась. Новостной фон ухудшился – накануне стало известно о подготовке очередного пакета санкций ЕС, под которые предположительно может подпасть российский алюминий", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 1,21%, до 80,89 доллара за баррель. Также инвесторы могли быть сегодня осторожнее перед выходом первых в этом году данных Росстата об инфляции, отметил эксперт. "Выросшие цены на нефть после не столь негативных, как опасался рынок, цифр инфляции в США оказывают поддержку отдельным российским бумагам. Впрочем, в целом инвесторы в РФ пребывают в ожидании новых драйверов, которые в том числе могут предоставить данные инфляции от Росстата от вечера среды", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Более сильного падения индекса... удалось избежать благодаря существенно подорожавшей нефти... Нефтяные котировки растут уже несколько сессий кряду по той же санкционной причине - в отношении поставок нефти из России и Ирана", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости сегодня оказались акции "Московского кредитного банка" (-3,85%), ММК (-3,16%), "Фармасинтеза" (-2,85%), "СПБ биржи" (-2,49%), "Норникеля" (-2,28%), "Эн+" (-2,25%). В лидерах роста стоимости - акции ВК (+5,62%), "Русснефти" (+0,81%), "Мечела" (+0,8%), "Позитива" (+0,48%), "Полюса" (+0,39%), а также ПИКа (+0,5%). "Ценные бумаги ГК ПИК и других российских девелоперов дорожают на сообщениях о поручении вице-премьера Александра Новака Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по мерам поддержки жилищного строительства и производства стройматериалов", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ Прогноз индекса Мосбиржи на 16 января – 2800-2900 пунктов, говорит Шепелев. Чернов ожидает, что 16 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов. Индекс Мосбиржи пока может не вернуться к 2875 пунктов, считает Григорьев.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи завершил торги снижением до 2842,96 п
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 941,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта.
"Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе, затем уже привычно для этой недели подлетел к 2880 пунктов, после чего перешел к умеренной коррекции. Рубль начал оказывать сопротивление, в ценах на нефть картина принципиально не изменилась. Новостной фон ухудшился – накануне стало известно о подготовке очередного пакета санкций ЕС, под которые предположительно может подпасть российский алюминий", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 1,21%, до 80,89 доллара за баррель.
Также инвесторы могли быть сегодня осторожнее перед выходом первых в этом году данных Росстата об инфляции, отметил эксперт.
"Выросшие цены на нефть после не столь негативных, как опасался рынок, цифр инфляции в США оказывают поддержку отдельным российским бумагам. Впрочем, в целом инвесторы в РФ пребывают в ожидании новых драйверов, которые в том числе могут предоставить данные инфляции от Росстата от вечера среды", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Более сильного падения индекса... удалось избежать благодаря существенно подорожавшей нефти... Нефтяные котировки растут уже несколько сессий кряду по той же санкционной причине - в отношении поставок нефти из России и Ирана", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах снижения стоимости сегодня оказались акции "Московского кредитного банка" (-3,85%), ММК (-3,16%), "Фармасинтеза" (-2,85%), "СПБ биржи" (-2,49%), "Норникеля" (-2,28%), "Эн+" (-2,25%).
В лидерах роста стоимости - акции ВК (+5,62%), "Русснефти" (+0,81%), "Мечела" (+0,8%), "Позитива" (+0,48%), "Полюса" (+0,39%), а также ПИКа (+0,5%).
"Ценные бумаги ГК ПИК и других российских девелоперов дорожают на сообщениях о поручении вице-премьера Александра Новака Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по мерам поддержки жилищного строительства и производства стройматериалов", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Прогноз индекса Мосбиржи на 16 января – 2800-2900 пунктов, говорит Шепелев.
Чернов ожидает, что 16 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
Индекс Мосбиржи пока может не вернуться к 2875 пунктов, считает Григорьев.
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов