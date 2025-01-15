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Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции

Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции - 15.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции

Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи | 15.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи и комментария эксперта. Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта. С открытием вечерней он перешел к росту и к 20.35 мск растет на 0,99%, до 2 887,73, а на пике доходил до 2 894,86 пункта, приближаясь к психологически важной отметке в 2900 пунктов.

https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс