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Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции - 15.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции
Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:40+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи и комментария эксперта. Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта. С открытием вечерней он перешел к росту и к 20.35 мск растет на 0,99%, до 2 887,73, а на пике доходил до 2 894,86 пункта, приближаясь к психологически важной отметке в 2900 пунктов.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции
Индекс Мосбиржи перешел к росту после публикации данных об инфляции
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи и комментария эксперта.
Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта. С открытием вечерней он перешел к росту и к 20.35 мск растет на 0,99%, до 2 887,73, а на пике доходил до 2 894,86 пункта, приближаясь к психологически важной отметке в 2900 пунктов.
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов