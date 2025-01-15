Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/rynok-854230955.html
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции - 15.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции
Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:40+0300
2025-01-15T20:40+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи и комментария эксперта. Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта. С открытием вечерней он перешел к росту и к 20.35 мск растет на 0,99%, до 2 887,73, а на пике доходил до 2 894,86 пункта, приближаясь к психологически важной отметке в 2900 пунктов.
https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_193:0:1746:1165_1920x0_80_0_0_1432b6589365d1b51dbd3b4099a41015.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:40 15.01.2025
 
Российский рынок акций положительно отреагировал на данные по инфляции

Индекс Мосбиржи перешел к росту после публикации данных об инфляции

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал положительную реакцию на данные по инфляции за 2024 год, перейдя на вечерней сессии к росту, следует из данных Мосбиржи и комментария эксперта.
Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, до 2 842,96 пункта. С открытием вечерней он перешел к росту и к 20.35 мск растет на 0,99%, до 2 887,73, а на пике доходил до 2 894,86 пункта, приближаясь к психологически важной отметке в 2900 пунктов.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже выросло на 18 процентов
15:19
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала