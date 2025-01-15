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Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время
Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время - 15.01.2025, ПРАЙМ
Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лучший способ предотвратить войну - это быть готовым к ней. Об этом он заявил на заседании Военного комитета... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:29+0300
2025-01-15T11:29+0300
политика
нато
марк рютте
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лучший способ предотвратить войну - это быть готовым к ней. Об этом он заявил на заседании Военного комитета НАТО."Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время", - подчеркнул глава альянса.Рютте отметил, что сейчас самое время укрепить оборону путем увеличения расходов на оборону и оборонное производство.
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нато, марк рютте
Политика, НАТО, Марк Рютте
11:29 15.01.2025
 
Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время

Генсек НАТО Рютте призвал страны альянса "переключить мышление на военное время"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лучший способ предотвратить войну - это быть готовым к ней. Об этом он заявил на заседании Военного комитета НАТО.
"Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время", - подчеркнул глава альянса.
Рютте отметил, что сейчас самое время укрепить оборону путем увеличения расходов на оборону и оборонное производство.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте
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ПолитикаНАТОМарк Рютте
 
 
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