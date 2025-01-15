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Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время

Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время - 15.01.2025, ПРАЙМ

Рютте призвал страны альянса переключить мышление на военное время

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лучший способ предотвратить войну - это быть готовым к ней. Об этом он заявил на заседании Военного комитета... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T11:29+0300

2025-01-15T11:29+0300

2025-01-15T11:29+0300

политика

нато

марк рютте

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лучший способ предотвратить войну - это быть готовым к ней. Об этом он заявил на заседании Военного комитета НАТО."Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время", - подчеркнул глава альянса.Рютте отметил, что сейчас самое время укрепить оборону путем увеличения расходов на оборону и оборонное производство.

https://1prime.ru/20250114/ryutte-854176623.html

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нато, марк рютте