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Эксперт: санкции США могут сыграть злую шутку с США - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: санкции США могут сыграть злую шутку с США
Эксперт: санкции США могут сыграть злую шутку с США - 15.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт: санкции США могут сыграть злую шутку с США
Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:46+0300
2025-01-15T06:46+0300
энергетика
газ
экономика
сша
москва
игорь юшков
александр новак
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
совкомфлот
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех китайских компаний, связанных с СПГ-проектами из России, и те решат совместно их не соблюдать и нарастить покупку российского сжиженного газа, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США на прошлой неделе ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк". Что касается "Арктик СПГ 2", американцы наказывают те компании, которые продолжали работать с проектом, или запугивают тех, кто допускал возможность сотрудничества с "Арктик СПГ 2", отметил Юшков. "Хотя, с другой стороны, вот это старание всех, кто среди китайских компаний даже потенциально как-то касался "Арктик СПГ 2", завести под санкции, может сыграть злую шутку как раз с американцами. Если все китайцы попадут под санкции, то какой смысл тогда их соблюдать? И может быть они решат тогда: "Ну ладно, раз уж нас в любом случае под санкции заводят, так давайте тогда покупать продукцию "Арктик СПГ 2", – сказал эксперт. Юшков добавил, что среднетоннажные СПГ-заводы в Ленобласти могут работать на внутренний рынок: там есть инфраструктура для отгрузки автоцистернами. Однако поставки на внешние рынки он поставил под вопрос. Кроме того, эксперт не исключил, что Россия сократит экспорт СПГ по итогам текущего года. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, что равно показателю предыдущего года.
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газ, сша, москва, игорь юшков, александр новак, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, совкомфлот
Энергетика, Газ, Экономика, США, МОСКВА, Игорь Юшков, Александр Новак, Газпром, Фонд национальной энергетической безопасности, Совкомфлот
06:46 15.01.2025
 
Эксперт: санкции США могут сыграть злую шутку с США

Эксперт Юшков: санкции США против СПГ могут сыграть злую шутку с самими американцами

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех китайских компаний, связанных с СПГ-проектами из России, и те решат совместно их не соблюдать и нарастить покупку российского сжиженного газа, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США на прошлой неделе ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк".
Что касается "Арктик СПГ 2", американцы наказывают те компании, которые продолжали работать с проектом, или запугивают тех, кто допускал возможность сотрудничества с "Арктик СПГ 2", отметил Юшков.
"Хотя, с другой стороны, вот это старание всех, кто среди китайских компаний даже потенциально как-то касался "Арктик СПГ 2", завести под санкции, может сыграть злую шутку как раз с американцами. Если все китайцы попадут под санкции, то какой смысл тогда их соблюдать? И может быть они решат тогда: "Ну ладно, раз уж нас в любом случае под санкции заводят, так давайте тогда покупать продукцию "Арктик СПГ 2", – сказал эксперт.
Юшков добавил, что среднетоннажные СПГ-заводы в Ленобласти могут работать на внутренний рынок: там есть инфраструктура для отгрузки автоцистернами. Однако поставки на внешние рынки он поставил под вопрос.
Кроме того, эксперт не исключил, что Россия сократит экспорт СПГ по итогам текущего года. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, что равно показателю предыдущего года.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСШАМОСКВАИгорь ЮшковАлександр НовакГазпромФонд национальной энергетической безопасностиСовкомфлот
 
 
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