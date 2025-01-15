https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854205101.html

МИД России назвал вторичные санкции против страны временным явлением

МИД России назвал вторичные санкции против страны временным явлением - 15.01.2025, ПРАЙМ

МИД России назвал вторичные санкции против страны временным явлением

Вторичные антироссийские санкции – это временное явление, со временем ущербный подход США перестанет работать, заявил РИА новости директор департамента... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T08:26+0300

2025-01-15T08:26+0300

2025-01-15T08:26+0300

экономика

санкции против рф

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вторичные антироссийские санкции – это временное явление, со временем ущербный подход США перестанет работать, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Думаю, что вторичные санкции – это временное явление, которое точно не приживется в подлинно многополярном мире. Сегодня в государствах мирового большинства есть четкий запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе в торговле", - сказал он в интервью агентству. "Уверен, что со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на "санкционном шантаже" просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана", - подчеркнул Биричевский. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20250114/sanktsii-854201052.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф